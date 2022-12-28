「百萬YouTuber」馬田宣布減產　傳拍片月賺6萬收入高過藝人

「點 Cook Guide」YouTuber馬田（Martin）以拍片教煮餸人氣居高不下，其頻道有逾110萬訂閱人數。近日他推出最後一條問答影片，指正籌備下年開餐廳，並宣布將逐漸淡出YouTube。

百萬YouTuber馬田宣布淡出YouTube。（點 Cook Guide YouTube截圖）

馬田解釋淡出原因，他指想透過拍片做的事已幾乎完成，「差唔多到第8年，要呈現或者要帶出嚟嘅嘢，其實都差唔多。」他表示兩年後很大機會不再以一個星期更新三條片形式經營頻道，「可能一個月一條，一年兩條呀。」

馬田現身處台灣。（點 Cook Guide YouTube截圖）

早有指身為「百萬YouTuber」的馬田靠拍片有不俗進賬，根據網站「NoxInfluencer」，馬田單靠「點Cook Guide」月入高達6萬多元港幣，每條短片潛在合作收益有1.6萬港元，收入比部分藝人更高，不過上述數字只屬推算。除了拍片外，馬田經營的火鍋網店「牛旨商店」吸引不少支持者幫襯，之前曾推出過食譜《點Cook Guide──地獄廚神翻身恩物》和《馬田帶你解構甜點：從入門到進階，一本學會職人級烘焙技法》，兩本書均非常暢銷。

馬田。（YouTube截圖：點 Cook Guide）

馬田亦有在新片中承認拍他這個類型的影片通常都賺到錢，不過形容感受為「如坐針氈」，而穩定性、前景、合法性均是考慮因素，「錢一定係擺最後嘅。」談到收入，馬田提過「計唔掂盤數就會瀨嘢」，他今續解釋，指廣告收入並非想象中高和穩定，他指接廣告前要考慮對方的往績、形象會否影響自己，最後只剩少量公司可以選擇，有時接不到廣告收入便會「清零」，他說：「好似過山車咁，嗰個月冇接到工作就基本上赤字㗎啦，Keep住喺呢個瀨嘢嘅旋渦我諗起碼有大半年。」

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