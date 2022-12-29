視后林夏薇拍廣告騷性感香肩白滑美腿　貴為人妻依然爆發少女味

視后林夏薇（薇薇）日前以代言人身份為「iPRO by 修身堂」NMN逆齡產品拍攝廣告，以一襲白色低胸大露背裝上陣的薇薇，騷香肩之餘，亦展露白滑美腿，性感貴氣盡現。

林夏薇。

薇薇雖貴為人妻，但仍少女味十足，難怪得到廣商青睞成為今次逆齡保健產品代言，其實薇薇向來對保養甚有心得，早於中學時期已開始專注研究護膚及養生，當年更被同學封為「美容達人」，薇薇表示：「中學時期已意識到保養，但由於讀書時期冇錢，所以用好多天然物料：黃瓜、牛奶、雞蛋等護膚，仲會睇好多書研製面膜，身邊同學都封我做『美容達人』，因為我會以最低成本同最天然成分作保養。」

薇薇少女味十足。

除了保養之餘，薇薇最大的逆齡秘訣，莫過於飲水及做運動，她說：「每日都會飲2000cc嘅水果水，同埋我會經常做運動，唔需要開劇嘅時候，我每日都會做個半鐘帶氧運動，如果開劇好忙，我都會做啲簡單拉筋。」要保持青春，薇薇認為均衡飲食及保持心境開朗亦是不可缺少，她謂：「人大咗，亦需要補充產品嘅幫助，我都有試用今次產品，覺得好好，食咗個人冇咁攰，睡眠質素提高，肌膚狀態亦好好，所以我介紹咗畀身邊朋友同屋企人用。」

薇薇最大的逆齡秘訣，莫過於飲水及做運動。

此外，薇薇榮升視后後，雖有不少搵真銀機會，但論大規模的廣告拍攝，今次還是首次，她表示：「之前受疫情影響，好多廣告都冇辦法進行，今次係疫情以來，第一次咁大規模嘅廣告拍攝，廣告商投放好多資源，連續十六小時拍電視廣告同硬照廣告，仲要擺出超高難度動作，超級攰，不過見到好靚製成品又好有滿足感。」

林夏薇首次接大規模廣告。