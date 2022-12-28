再見愛人2｜離婚不代表不愛對方　艾威：可以是兩碼子的事

藝人艾威與前妻陳美玲（Lisa）最近一起參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》掀起不少關注。而在最新一集節目中，他們就去了某古鎮旅遊，過程中二人玩得相當開心，而萬萬沒想到艾威竟然心態大轉變，主動提議叫Lisa去嘗試打水上麻將，而他更加一同陪玩，讓不少網友認為二人復婚機會大。

艾威為Lisa準備了早餐。（影片截圖）

在最新一集中，他們二人去了某古鎮吃喝玩樂，過程中艾威對Lisa相當照顧，叫她起床又幫她準備早餐，讓Lisa幸福感滿滿。另外，艾威更主動表示不如同家人視訊，這一個舉動令她甜入心：「她媽媽看到我們兩個一起都很開心，那一刻我感覺，我們是一家人的感覺了。所以我都很感動。」

Lisa相當開心。（影片截圖）

不過最令人感到意外的是，艾威一直不喜歡Lisa打麻將，沒想到眼見古鎮上有人打水上麻將，他就主動叫Lisa要不要嘗試玩，而她第一反應是拒絕的，但艾威再表示：「你打，我看你打。」此時Lisa就表示：「一個人打嗎？」隨後艾威就表示：「打，我也打。」令到Lisa相當意外：「沒想到他願意跟我一起打，他以前不給我打，但是他都願意跟我一起打，這個我沒想到。」二人在水上打麻將時有說有笑，畫面相當有愛。

艾威主動提議打水上麻將。（影片截圖）

Lisa玩得相當開心。（影片截圖）

正正因為艾威的行為讓不少網友感到他的心態似乎有轉變，對於復婚的機會似乎相當之大。不過對於艾威來說他始終堅定離婚的想法：「 我有一個擔心，就是美玲又是好像以為我原諒了她，好像又是以為我又改變了主意，不跟她離婚。她這樣子有一點像綁架的樣子，好像甚麼事情都沒有發生了，發生過，然後又繼續以後，就像往日的日子那樣去過。」他曾講過：「我希望她不要太大期待，期待愈大有可能失望更大，那不是我想見到的情況。」

艾威害怕Lisa開心時想要復婚。（影片截圖）

而艾威的擔心是因為Lisa對他有一些親密的行為時，他認為對方會誤以為得到原諒，他亦希望是自己誤會了她的想法：「我希望是誤會，最好是誤會了。但是我又不敢說明，這會很傷她的心。（你還是害怕她傷心？）當然了，（擔心她有希望？）當然了。（這也很矛盾。）不矛盾，我就是不想看到她不開心。（不想看到她不開心，但是又跟她離婚）是，我跟她離婚跟我愛不愛她可以是兩碼子的事，我不是，我跟她離婚不是因為不愛她才跟她離婚。」似乎還是堅持離婚。