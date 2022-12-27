爸爸赴英國陪過聖誕　王詩齡一身行頭逾3萬港幣

內地親子真人騷《爸爸去哪兒》雖然已經播畢9年，不過多位萌娃的動向仍備受關注。近日，王詩齡（Angela）就被網友目擊到同爸爸王岳倫在英國商場行街，長得亭亭玉立的她身高快將逼近爸爸，而且身材高挑纖细，一身行頭打扮格外令人注目，掀起不少網友討論。

王詩齡因為《爸爸去哪兒》走紅 。（王詩齡微博圖片）

目前在英國留學的Angela，在聖誕節期間被網友發現同爸爸王岳倫在倫敦某商場行街，父女二人在一間商店挑選商品。從照片中可見，父女二人穿得比較厚實，相信當地天氣相當寒冷，而身穿豹紋毛絨外套，搭配黑色緊身褲和黑色馬丁靴﹑頭戴針織帽的Angela身材高挑纖细，身高已經到爸爸近耳朵位置，不再是過去肥肥胖胖的模樣，越變越好看。

王詩齡被網友目擊到同爸爸王岳倫在英國商場行街。（微博圖片）

集萬千寵愛在一身的Angela，每每其衣着打扮都成為網友討論焦點，是次同爸爸閒逛的裝扮被網友發現不乏名牌，頭戴針織帽是一間意大利滑雪品牌Moncler，約3400人民幣（約3800港幣） ，豹紋毛絨外套是國際知名設計師的品牌Stolen Girlfriends Club，約1719人民幣（1900港幣），黑色馬丁靴是Dior約24039人民幣（27000港幣），總值近3萬元人民幣（33000港幣），絕對是富貴穿搭。

王詩齡女大十八變。（微博圖片）

另外，Angela在英國留學的學校是有「公主母校」之稱的Benenden School，該校為英國現時唯一一所全寄宿女校，所有學生都必須寄宿，當地生週末可選擇回家或留宿。學校一共有六所宿舍，低年級學生5人一房，Sixth Form學生則可擁有私人房間，一年學費約為36萬港元。英國安妮公主（Princess Anne）和賭王女兒何超欣亦是由此校畢業的。

王詩齡在英國留學的學校是有「公主母校」之稱的Benenden School。（微博圖片）