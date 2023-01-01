《使徒行者3》臥底殺手曾舜晞新劇上映　17歲出道精通三國語言

年末又有小甜劇登場！堪稱2022年現代偶像劇黑馬、由「電眼男神」曾舜晞和「甜寵劇女王」梁潔主演的全新愛情喜劇《我可能遇到了救星》現已開播，並於晚上6時在「黃Viu煲劇平台」上架。

由「電眼男神」曾舜晞和「甜寵劇女王」梁潔主演的全新愛情喜劇《我可能遇到了救星》現已開播，並於晚上6時在「黃Viu煲劇平台」上架。

全新浪漫愛情陸劇《我可能遇到了救星》講述支援桃源村診所的兒科醫生葉時藍（梁潔飾），因誤會新任院長陸昭西（曾舜晞飾）是詐騙集團，對他充滿敵意又百般刁難，後來陸昭西在機緣巧合下把葉時藍調到安星醫院擔任臨時助理，兩人在合力解決醫院運營、拯救病患的過程中互生好感；生活習慣和家庭背景相距甚遠的二人也在深入相處和磨合中逐漸成熟，深刻地體悟到醫生救死扶傷的使命，從此攜手成長、互相救贖，並由歡喜冤家升格為靈魂伴侶，發展出浪漫甜寵故事。

曾舜晞﹑梁潔CP組合深受網友喜愛。

二度合作默契好

《我可能遇到了救星》結合霸道院長遇上刁蠻助理、歡喜冤家意外重遇，繼而展開辦公室戀情等甜劇必備元素，難怪開播幾集便被網民大讚劇情輕鬆搞笑；該劇也是曾舜晞和梁潔繼古裝陸劇《雁歸西窗月》後，再度同台主演的作品，二人也在劇中展現出極佳默契，「救星CP」的愛情發展讓觀眾期待不已。

成《使徒3》亮點

此外，不少港劇迷應該覺得現年25歲、近年憑《倚天屠龍記》「張無忌」爆紅的曾舜晞相當面熟，其實他早於2014年以17歲之齡透過男團出道，此後亦在綜藝和影視圈默默耕耘，前年還驚喜客串《使徒行者3》臥底殺手一角，成為該劇一大亮點，當時更被網民激讚高大靚仔；生於深圳、留學紐西蘭、曾赴韓擔任練習生的他也精通流利廣東話、英文和韓文，可謂多才多藝，絕對是未來可期的小鮮肉男神！

曾舜晞精通流利廣東話、英文和韓文。

全新浪漫愛情陸劇《我可能遇到了救星》已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度；亦可一併收看Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》、懸疑奇幻韓劇《Missing：他們存在過2》、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》、《紅氣球》和《夏日大罷工》等，盡覽亞洲人氣劇集。