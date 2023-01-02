一線搜查｜翠林邨1.7億天價維修有結果　法團主席：你哋最大責任

將軍澳翠林邨「1.7億天價維修」事件持續多月，日前召開業主大會後，在眾多小業主的終於推翻之前的方案，通過採用「招標妥」重新招標。日前（29/12）《一線搜查》一集就報道了有關的事件，投票結果公布時，有居民形容：「美斯攞世界盃我都未咁緊張！」



HOYTV有《一線搜查》，TVB則有《東張西望》。（《一線搜查》截圖）

將軍澳翠林邨大維修爭議持續多月，中間更爆出懷疑假授權事件，事件迅速發酵後引來各小業主反對，更有不少人公開表示自己無故「被授權」，又有人發現有人掃樓哄長者簽授權書。當日業主大會，《一線搜查》採訪時發現現場保安相當嚴密，大會更聘請了近150名保安，將居民包圍。與上一次投票比較，今次議程進行得也相對緩慢，每項用了將近45分鐘點票，最終第三項議程，業主投票決定是否推翻早前的維修方案，改以「招標妥」重新招標，獲得5成8票數通過。投票結果公布時，有居民形容：「美斯攞世界盃我都未咁緊張！」

有衝突。（《一線搜查》截圖）

有保安阻撓傳媒拍攝。（《一線搜查》截圖）

不過居民大會就發生眾多小事件，還有一些小衝突。在大會舉行前，就有居民懷疑被授權，而未能登記入場，期間還有長者等候得太久，不適暈倒。警方亦派出幾架衝擊車到場。就《一線搜查》採訪，現場有將近150名保安包圍住入場的居民，還在場內舉起「嚴禁拍攝、錄影」的標語，就算是傳媒採訪也不斷被阻擋，有居民就形容這群保安「相當粗暴」。居民大會結束後，《一線搜查》訪問法團主席冼雄輝時，就遭到拒絕，他法團主席說：「我唔知，大家投票。最大責任就係你哋（記者）。」被指有市民不喜歡他們，他也回答：「我覺得你哋（記者）最大責任。」

議案通過。（《一線搜查》截圖）

議案通過，有居民表示開心過美斯攞世界盃。（《一線搜查》截圖）

法團主席一臉不爽地離開。（《一線搜查》截圖）