大劉劉鑾雄罕談娛圈舊愛爆遭姊妹花詐騙　親揭The One廣告真相

大劉劉鑾雄今日召開記者會交代他與舊愛呂麗君的關係，嚴正澄清外界對兩人可能會復合的揣測。大劉在會上還激罕大談過去的女朋友，當中包括他的娛樂圈中舊愛。大劉表示他過去曾有好多女朋友，娛樂圈的女友只佔1%。他承認會在金錢上照顧舊愛，但也要看對方是否值得。

陳凱韻（甘比）與富豪劉鑾雄（大劉）婚後一直恩愛非常，先後誕下兩女一子。（資料圖片）

他說：「有啲無良心嘅，有啲賤到無倫嘅。我講娛樂圈都有唔少㗎，賤到無論嘅人。我呢度講兩句吖，就唔會開名喇，費事搞出大鑊。以前有個女朋友，兩姊妹夾埋冒簽我名，整張假文件去電油公司，申請張油卡，佢又唔好彩畀我會計部check咗出嚟，我都無去報警，如果報警就衰梗。我淨係話『喂，你哋太狼喎，咁都得嘅』我淨係提佢，如果我報警佢死硬嘅。我都無咁做。」言下之意即有人冒他簽名詐騙金錢。

甘比長女的劉秀樺深得父親劉鑾雄的歡心。（IG@josephinelausauwah）

他其後又表示：「乜人都有㗎呢個世界...好似油卡呢啲咁，你諗唔諗到佢會咁做？一個月萬幾蚊電油之嘛，都殺嘅，但係犯法㗎喎，清唔清楚我意思呀？」他強調今次開記者會最緊要是要出來澄清，不想再有人造謠造非：「蕭才子話我最愛係李嘉欣，咩The One，唉...好多嘢谷谷埋埋。」

大劉今日開記者會暢所欲言。(葉志明攝)

他又提到他集團旗下的物業，位於尖沙咀的The One，他說：「個大廈名係我個仔劉鳴煒改，我本人喺任何思想，任何環境之下，都未諗過一個叫「The One」呢個字出嚟，我唔知你哋明唔明白我講乜嘢。」

他還親揭當年盛傳他於報章頭版刊登示愛廣告，以「The One」賀舊愛李嘉欣生日傳聞的真相，表示：「我個人呢就好肯幫人嘅，當有啲人想搵老襯，成個廣告版隊埋嚟，叫我搵啲秘書去登廣告，我都會照幫手嘅。(當年個廣告係咁樣發生嘅？) 咁樣仲聽唔明？我都話我本人從來都無諗過個字叫「The One」，工作上同私人都無諗過。(蕭若元話The One係你一生中最愛？) 超，咁我依家講咗你明唔明白呀？個稿係人哋交嚟叫我秘書去登，就借我秘書去呃個老襯囉。」他續說：「結咗婚兩三年呀，一年都同我攞幾個鱷魚皮、鑽石手袋啦。」

【甘比劉鑾雄大女兒劉秀樺】（IG@kimbeechan_official）

大劉好鍚甘比。

大劉早前被影到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）驚現銅鑼灣皇室堡行街，這次更是二人情斷八年後首次合體，即引起外界極大迴響，甚至有人揣測兩人是否舊情復熾。雖然大劉早前大劉已特地對此出聲明澄清，不過因各界仍然對事件提出不少疑問，所以他決定於今早十一時開記者會親身交代事件。

2009年，劉鑾雄、呂麗君看劉家昌演唱會。（視覺中國）

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