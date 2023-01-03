大劉指太太甘比沒有為「復合事件」唔開心：點值得啫?佢知咩事

大劉(劉鑾雄)今日舉行記者會，吸引不少傳媒採訪，但大會事前已表示記者會只招待娛樂版。（葉子明攝）

大劉(劉鑾雄)上月23日被途人拍得與呂麗君（現改名呂姵霖）在銅鑼灣皇室堡同行，期間大劉突然大聲疑似鬧人片段，消息一出震憾全港，更一度傳出大劉與呂麗君復合的消息，大劉在上月31日發表五點聲明，表示與呂麗君見面有關交易純屬商業性質，以為事件告一段落，但昨日(2日)大劉透過代表通知傳媒表示今日(3日)會在皇室堡開記者會，詳細澄清失實傳聞。

大劉(劉鑾雄)今日邀請傳媒出席記者會，澄清與呂麗君的傳聞。(吳子生攝)

大劉出席記者會，現場有近百記者採訪，記者會歷時個半鐘，劉生亦有問必答，《香港01》記者問劉生:「對呂麗君為人有任何評價?傳出復合新聞之後，劉太(甘比)有沒有為這件事不開心，你要向她解釋?」

劉生聽完問題後先拍幾下手掌，接著他說:「我答咗你個問題先，你問我關於呂小姐，我真係唔方便comment佢，如果講，真係講七七四十九日都講唔完，大家要紮營喺到講，第二!陳小姐(甘比)有冇嬲或者唔開心?我可以好簡單答你，點值得啫?佢知咩事，答咗你未?」

大劉先回應呂麗君事件，之後有問必答，直頭變咗楝篤笑。(葉志明攝)

「第一!皇室堡當日佢就喺香港，隔咗幾日先去日本?本來約埋我去㗎，但呢排多嘢做攰呀，想喺屋企抖多幾日，我平均每晚訓覺，短則三個鐘，長則四、五個鐘，訓到六、七個鐘就還神喇，好多嘢做，同埋夜晚有習慣睇美國市，除非嗰日美國都係holiday，咁我就好啲喇。」

(佢係咪一個有機心嘅女人?)大劉:「我諗你形容得，呢方面形容得太膚淺囉，(大劉失笑)咁膚淺嘅意思你imple，即係機心就太膚淺，咁深入係咩呢?你慢慢揾識中文嘅研究下喇!又咁講，佢某方面係好叻，但其實揾唔到食架嗰啲人，就噏得就噏嘅，而某方面我初初同陳小姐講，即係我老婆呀，頭頭佢唔信我講嘢，我話『老婆，我會佢真係好蠢㗎，唔係扮㗎」，到而家佢真係信佢好蠢。』

上月23日大劉與呂麗君在皇室堡情況: