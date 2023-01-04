大劉劉鑾雄記者會全紀錄(中) 被指為報恩與甘比結婚激動澄清

上文題要:大劉劉鑾雄因為被傳與呂麗君復合，而招開記者澄清事件，其間亦就很多傳聞作回應，劉生表示多年被屈，尤其有不少人身攻擊傳聞，但都選擇不回應，今次藉著記者會回應，其中更清楚交待分布遺產原因，亦回應當年有傳大劉因為陳凱韻母親願意換腎救他，所以大劉要與陳凱韻結婚....

大劉昨日在記者會上滔滔不絕。(葉志明攝)

大劉表示自己很留意社會民生,更會低調地助人，之後話鋒一轉，表示多年來被人在抹黑，他說:「乜嘢都畀人講㗎，又話掟支票，又呢樣嗰樣，又話春卷、乒乓波、網球乜都有㗎，有好多傳聞係人哋嘅，傳傳下去咗我到，我又唔想累人哋，畀人知道原來都係名人但咁變態，Anyway我而家要講，講完皇室大廈嘅過程同埋蕭若元，你識佢嘅唔該同佢講聲，俾我叫聲你做蕭公子，講少啲啦，你要講嗰個蔡英文仲好啦，不過佢唔敢講啦，講兩講喺台灣俾人拉咗啦，唔好立亂招搖撞騙，講我啲嘢，講到好friend ，又話我咩狂躁症呀，狂躁症真不能控制自己，我諗佢個症就一定有嘅，學陳奕迅話齋，佢荷包呢個咩呀，荷包乾硬化，佢就嗰症就係荷包乾硬化，話我狂躁症?哼!

So far我講咁耐有冇講粗口?(記者表示有喎!) 邊句呀?係有嘅唔怕講，(記者表示雖然有粗口但聽得舒服)哥哥，我同你講啦，有啲電視劇話大聲講，唔係代表我冇禮貌，我講粗口係宣洩我憤怒，你明唔明呀?

記者會結束後，不少記者爭相與大劉合照。(葉志明攝)

「有啲人有傳聞話我係黑社會爛仔㖭啦，你有冇聽過呀?有冇人聽過呀?唔怕講呀?有?有冇聽過小文?有冇聽過呀?(記者小文表示有聽過但相信劉生不是)，我15歲零一個月，就去咗英國讀書，點知嗰年呢，返咗兩堂，就學識打枱波英國桌球，咁我阿媽知道我冇心機讀書，就掟咗我去加拿大多倫多，希望有遠房親戚照顧，咁呢轉轉反側就大學畢業返嚟，就喺我阿媽間工廠做嘢，咁我就好勤力呀，我48年前已經中東、非洲去渾哂，我都想做黑社會呀，但我冇時間囉，我想同你講你啦，你睇我嗰樣邊一忽似黑社會，雖然黑社會冇樣睇喎，有啲道貎岸然就係黑社會，但我見到蕭乜乜，著到好執正㗎，佢又唔係黑社會佢扮黑社會咋，但佢就黑幫揾食嘅，倫敦金呀，電話騙案呀，你聽唔聽我講咩呀?(小文表示知你知我講邊個做)你知我講邊個就thank you very much,(小文表示那個人兒子當律師)係呀，知道我分咗身家，睇到我條數即刻嚟上千我喎?我真係他媽的，買棺材唔識訂呀?(小文表示那個人會這樣做)佢梗係做得出啦，但佢搞錯咗嘛大佬!你幫我阿爺淨畀我㗎?阿爸剩畀我㗎?我自己創業或手興家，我都唔識你，你無端端畀我做乜春呀?唔該，所以我諗咗唔夠兩三秒，我記得以前識個女仔做律師，佢已經同我講，佢個仔喺我用嘅律師樓做律師，我諗咗之後，即刻打電話畀嗰partner，我XYZ佢，我話大佬，我身家咁重要嘅嘢，你唔自己跟，你畀條黑幫份子嘅仔跟?你而家返去同你老豆講，即刻唔夠三日呀，就送盒X畀我，我而家都未講之前，都冇諗過會發生呢啲事呀?但係你知道佢背景，你話佢做得出?我諗你都熟佢嘅來龍去脈，前因後果，我有冇認錯?呢亭人倫敦金，倫敦幾日之後冇幾耐先嚟做我世界，不過佢攪錯咗囉，你哋聽唔聽得明?」

大劉不相信呂麗君與阻街男子是一夥人，覺得蕭若元的推測不可信。

「我今日係博同情，嘅係你唔知道我有幾痛苦，狂燥症就一定冇喇，創傷後遺症一定有，因為創傷咗N咁多次呀，Anyway而家要講講完，又講返澄清嗰個通告，澄清通告講乜架?Noel你講出嚟啦，我想補充一句，蕭若元話可能呂小姐叫嗰個踎喺地下嗰個，企喺度撞，我個人思想呢，我認為絕對唔係嘅，我呢到要澄清，絕對唔係，點解我知道絶對唔係呢?行走江湖喺商場打滾咁多年，嗰啲真係呀?我都睇唔出呀?我真係要剖腹自盡，都好似去咗日本咁，武士道精神，但有啲人加鹽加醋，其實咩都可以任你作?你夠膽面皮厚冇底線厚顏無恥就得架喇。」

「嗰個財產處理咗畀陳凱韻與家人，我想特別澄清，除咗陳凱韻嗰三個細路有，仲有其他家人，當然其他我家人，包括呂麗君嗰仔女啦，可能包括寶詠琴以前啲仔女，我就想澄清呢樣嘢，費事有啲人又話，你身家畀陳凱韻納哂喇，無咁嘅事，絶對冇咁嘅事。」

大劉讚劉鳴煒不單止讀書叻、事業有成，最重要是好肯幫人。

講真我最大個仔，今年都42就嚟43，佢喺我未有第二啲細路之前，得佢一個仔同一個女，都後尾呂麗君生咗到陳凱韻生，佢都最大，今年都42、3，佢除咗讀書叻，做得嘢都事少，個人亦越來越成熟，我最開心，就係佢好肯好肯好肯做好多善事，我最開心㗎，呢個係我最開心㗎，呢點我想補充㗎，費事第時有啲人睇到，又話陳凱韻同佢屋企人「納」哂，所以我要澄清呢樣嘢，咁講真處理財產，我入唔怕，講畀你哋聽，當時我去處理財產嘅事，我同陳凱韻結咗婚兩日，咁就同啲律師討論，律師同我講『劉生，你同陳小姐結婚都唔安全㗎?』我問點解?因為你啲財產喺信托管㗎，仲有得拗，打官司㗎，咁我諗咗兩晚之後，我寧願犠牲小我，as a gift 送哂出去，我曾經同我律師講，我寧願送出去畀錯人，都唔希望俾咗啲天下極壞極壞嘅人，極壞極壞嘅恐怖分子，呢樣我想澄清返呢樣嘢。」

「第二，我講返對呢八年網絡呀，你哋熟啦，我都唔識上網，唔識睇啲網上新聞，唔識用智能電話，但我都知你請人就大把網絡打手，我明明而家已經縮水、豬腸，我夠可以話我大春袋啦，喺呢個網打手吹下，畀錢咪得囉，但有啲人呢好鍾意利用網絡呀，去歌頌自己，就去踩人㗎，我見唔少嘅，而家講起，我又要講一單嘢，我睇見真係擰下擰頭。」

大劉強調與陳凱韻結婚不是因為報恩。

「話我點解要同陳凱韻結婚?因為佢阿媽換咗個腎畀我，所以我要報恩，就要同陳凱韻結婚，你哋記唔記得有單咁嘅嘢?嗰單嘢如果唔係某某人做嘅，我批個頭，切咗條脷出嚟畀你當凳坐呀!你哋聽唔聽得明我意思?我而家冇講名，你哋知唔知我想講咩先?(小文表示聽過這件事)咁仲有咩人會講呢啲嘢呀?小文姐?我要換腎，都揾個後生啲啦，60歲人仲揾個老腎去換?滷味我就鍾意食嘅，鹵水鵝嗰啲呀，我講，但有人喺周刊講話我同阿陳凱韻結婚，因為佢阿媽換咗個腎畀我，所以我要報恩，我被逼先同佢結婚，咁邊個利益衝突要講呢啲嘢呀?你哋明我講咩嘢呀?小文，你明喇!多謝多謝。」

大劉為呂麗君一對仔女保留尊嚴。

「如果你哋唔明要出聲問喎，如果唔係嘥晒我同你啲時間喎。啫係好多嘢我想講，但唔講得，係驚影響到你哋嘅生命安全，嗰啲嘢唔講嘞，費事累到你哋。唔係講我同你呀，係驚你哋聽過晒，你哋就要全部all of，即係all in晒冷呀，嗰啲唔講得呀嗰啲。

依家我想講呢…阿呂小姐…唉….啫係我唔係考慮到佢對仔女，一個12歲、一個20歲，我決定幫定唔幫，平時我諗嘢，0.1秒可以決定到，我都要諗咗足足兩分鐘， 唔係數目大細問題 ，係應該唔應該。乜原因呢，就係唔想到時有難堪出現，影響到對仔女，一個12歲一個20歲，希望你哋明我講乜，唔明我都冇辦法，我都係為仔女保留番一啲尊嚴。

小文你明唔明呀？（有人屢敗屢戰，挑戰你底線？）咁梗係啦，有啲人冇底線，我講畀你聽，呢度最好資歷有少少思想，我同你講真架（嘆氣）第一，唔好講有冇法律權力去殺咗一個人，有我都唔會咁做，因為有兩個細路，我更加唔係電影嘅占士邦。佢係特務吖嘛，有資格有個牌去殺人，我冇，有我都唔會做，考慮到仔女嘅問題，聽唔聽得明呀？但我都要保護自己（拍拍心口）同陳凱韻（即太太甘比）同三個仔女同其他仔女，明唔明白呀？清唔清楚呀？咁我梗係要預防啦。

我記得特首李家超，佢係電視點講呀，「害人之心不可有，不過防人之心不可無」，我即刻拍手掌。我唔係擦李家超鞋呀，你見佢電講「「害人之心不可有，防人之心不可無」咁我都係睇電視講架，我希望喺呢個記者會之後，有人會收歛啲，或者佢再搵啲網上打手，bull shxt乜乜物物，你哋都唔好再信囉，X，如果你哋有懷疑，網上有乜新聞，點解我想同佢復合呀，我冇咗佢唔得會死呀？網上乜乜物物呢，唔該你即刻打畀我，搵唔到我搵Pinga。

其實好sad架，阿小文，我見過好多男性做生意嘅人、女性、女朋友，我見過好多，有啲天生出嚟嘅性格係唔會改，至死都唔會改，真係呀，唔會改，咁我能夠做乜先？係咪先？我唔係神，我只係一個普通人，我只係默默地黯然接受囉，唔係欣然接受。

其實我個人呢，晚晚瞓得少就三四個鐘頭，多就五個鐘，唔夠瞓架，我都多嘢做。好似開呢個記者會，唔係憤怒情形下都唔想開，對我嚟講咁講嘢都吃力，唉…。

你哋有咩問題想問吖？我一路諗到一路再講。（可唔可以講吓呂小姐有咩困難？）

我都知你哋記者朋友會問呢樣嘢，但我真係唔想講。點解呢，我哋做人，自己本人，人哋點做我唔知，我做嘢都係今日留一線，他朝好相見，我更加唔會趕盡殺絕任何人，唔係剩係呂小姐，任何人我都唔會。但係，你哋娛樂版唔會留意財經金融地產，我諗如果你哋係嗰邊，或問公司嗰邊金融地產好快會知，我唔方便講，其實我唔係為咗對仔同女，我都極度唔想講。

仲有咩問題呀，呢位姐姐？盡量問，我答得嘅我盡量答你哋。

大劉不會要求蕭若元收回網上言論。

（會否要求蕭若元收番網上言論，或採取法律行動？）

第一我絕對唔會（採訪法律行動），第一係台灣嚟講，雖然台灣我都識好多法律朋友，不過如果樣樣我都取法律行動，即係變相益佢，喺台灣採取法律行動，或者叫台灣朋友去探吓佢，都係益咗佢，你問得好呀，我諗都唔會諗呢啲嘢！

我今日慶幸都搵到稀粥食，我唔希望我做任何嘢影響我第二代第三代生仔冇屎忽，你聽唔聽得明呢句說話呀，有啲人好慘架，為咗搵食，男人賣籮柚又有，女人出賣肉體又有，全世界都有。我今日都好吖，慶幸自己勤勤力力，又借我外母15萬碌到今日咁，唔敢講搵得到好多，兩餐安樂茶飯食。

你會唔會問我採取法律行動？唔會，但如果繼續講呢？我就可能會講，我耐唔耐又講，打擊佢喺台灣嗰個咩網絡平台，會令佢冇晒信用。我唔會專登去做，但如果佢繼續咁做，好似有次朋友講，我話佢就好彩啦，佢有權選擇佢想做嘅嘢，但我唔好彩我冇權選擇。例如你有權選擇殺我，你預備殺我，咁我冇得選擇。咩意思呀，我明明唔想殺你都要自衛殺你啦！簡單講句，你明唔明我意思呀，即有權選擇做啲侵略、害人嘅事，但我冇權選擇，當有人入嚟我屋企要殺我全家咁點呢？我冇得選擇囉。

我係講比喻啫，唔係講殺，何況大家相識一場，我好諒解蕭若元，佢搵到食使乜咁吖...如果我有一日要喺平台咁呃like呀，我就大乜x鑊啦！哈

我教我老婆點呀，我話慳啲使呀，盡量幫到人都去幫手呀！好彩依家唔使慳，佢好慘架佢，簡單講佢點解要去台灣呢？梗係爭人，但呢啲我唔知，冇交集、冇來住，但佢醒目呀，利用我嘅topic去吸引去attention，咁咪多人落廣告，收到錢賺錢。有人話我知佢一個月十幾廿萬，我唔知，有冇可能呀？我唔識呀，佢一個月賺十幾廿萬我都替佢開心，吹吓水啫，最多我狂燥症啫，掟支票落人哋面珠啫，最多鍾意話我先姦後殺啫吓話，X但如果講到我先姦後殺嗰時，我真係冇choice呀。X你最多話我有狂燥掟支票落樹啫，但我最鍾意最愛邊個佢又知嘅，我自己都未知呀！咁多位，哈，佢話佢知我最我邊個邊個，佢講嚟講去都係作！」

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