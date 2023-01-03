大劉劉鑾雄評娛圈前緋聞女友人品　無人值得讚：I'm sorry絕對無

大劉劉鑾雄今日召開記者會交代他與舊愛呂麗君的關係，嚴正澄清外界對兩人可能會復合的揣測。大劉在會上還激罕大談過去的女朋友，當中包括他的娛樂圈中舊愛。大劉表示他過去曾有好多女朋友，娛樂圈的女友只佔1%。他承認會在金錢上照顧舊愛，但也要看對方是否值得。大劉表示：「我喺兩三年前，匯咗一筆錢係天文數字，畀一個53年前嘅女朋友，53年前呀，你諗下佢有幾老，咁呢啲我咪會照顧佢囉，即係佢值得吖嘛。」他自言並非所有女朋友都會照顧。

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大劉又表示：「我可以大膽講，娛樂圈邊個係人，邊個係鬼，或者魔，神就無喇，除咗歌神啦阿陳奕迅啦。鬼同魔就多喇。我點可以講啫，有啲真係好老友嘅，好熟嘅，有啲就識咗3、40年，咁講嚟做乜鬼嘢吖。我做人都要有道德底線，唔可以講話阿邊個又點點點，如果我真係咁樣講，你哋在座男又好女又好都睇我唔起啦。好鬼慘㗎，你哋唔知道，結果嗰個人成功咗喇，The One咪搞掂咗囉，你知我講咩啦。我都替佢開心，唔係咁易搵㗎。」

大劉今日開記者會。(資料圖片)

現場有記者問到大劉可有娛樂圈中的緋聞女友可以開名大讚？大劉說：「如果唔係娛樂圈嘅就有好多，我講你都唔知係邊個。如果係娛樂圈，I am sorry，無，係絕對無，係絕對絕對無，即係同我有所謂緋聞嗰啲呀，唔係同我無嘢嗰啲朋友呀。」

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大劉早前發聲明澄清與呂麗君關係：

1. 最近因呂小姐有困難，有事相求，本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂小姐達成商業協議。當日呂小姐只是在本人位於皇室堡的寫字樓簽署相關商業交易文件，然後在沒有相約之下一同乘搭電梯離去，並不是呂小姐與本人相約逛商場，在此之前，本人與呂小姐已多年沒有見面。

2. 上述有關交易純屬商業性質，並不構成本人對呂小姐任何財政照顧或支持。

3. 對於近日媒體出現網路打手，故意散佈謠言，不僅誤導公眾，亦對本人及本人家人造成滋擾，本人覺得有必要作出澄清。

4. 本人於2016年與陳凱韻結婚，亦早已將絕大部份名下財產作出處理，以防日後他人作出任何無理訴訟，所作一切無非為保障陳凱韻及家人，避免日後有人為一己私利，興風作浪。

5. 本人重申，本人與呂小姐除了作為小朋友的父母親外，並無任何關係，亦絕對不想有任何關係，請大家不要誤信網路打手不實傳聞，作出無謂的聯想或揣測。

6. 本人自2014年與呂小姐分手後，不相往來，是次作出此聲明，實屬逼不得已，為免他人乘機招搖撞騙。