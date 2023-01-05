炎明熹人氣高登內地春晚綵排　孖周柏豪合唱《紫荆花盛開》

去年赴內地參加音樂節目《聲生不息》而打開內地市場的炎明熹（Gigi），近日就獲廣東衛視的邀請登上《2023灣區春晚》舞台，而節目正火熱錄製中，從網上曝光花絮片可見，她將同周柏豪同台表演。另外，在接受內地媒體訪問時，Gigi大談未來升學計劃，並有意在廣州讀大學。

炎明熹因為《聲生不息》打開內地市場。（炎明熹微博圖片）

從網上曝光的預錄花絮片段可見，戴上口罩打扮輕鬆的Gigi與周柏豪同台，二人合唱歌曲《紫荆花盛開》，身後有多位舞蹈員伴舞，舞台效果五光十色，相當漂亮。而在內地人氣高企的Gigi在預錄完後，身穿露肩粉色系禮服現身，非常漂亮有仙氣，並在接受內地媒體訪問時透露有考慮到廣州升讀大學，她表示：「有想過，因為現在我已經上中六了，就是高中了，所以會開始選大學。但是我想了很多個大學，當然就是廣東或者廣州這邊也有很多。所以就有希望上其中的一些大學。」

炎明熹同周柏豪合唱《紫荆花盛開》。（影片截圖）

另外，她亦表示有兩個科系是自己比較想去讀的：「我比較想讀時裝設計或者音樂，因為我覺得時裝設計，如果現在去表演的話，可能有機會可以幫自己設計一套服裝去上台，或者平時給自己搭配衣服也不錯，那之後，當然讀音樂就是讓自己多掌握音樂上面的知識，因為我覺得雖然我現在在唱歌，但其實我並沒有對唱歌的歷史或者一些例如音樂的風格很熟悉，是不太熟悉。所以就希望可以學多點。」想選擇的科系比較偏藝術文化類，非常適合她運用在娛樂事業上面，Gigi果然是一位有想法﹑目標的年輕人。

炎明熹好靚。（微博影片截圖）