鄭秀文與貓咪睡覺畫面溫馨　枕頭墊U型枕引關注：有冇人同Mi一樣

撰文：朱奕錦
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天后鄭秀文（Sammi）經常在社交平台分享工作與生活，充滿正能量。2023年才剛剛開始，她便現身錄音室，似乎在錄製新歌，讓歌迷興奮不已，翘首以待。

Sammi近日分享錄音室工作短片，歌迷非常期待新歌。（視頻截圖）

日前，Sammi在IG曬出一張睡覺的照片，相中的她戴著黑色眼罩睡在床上，而新家庭成員貓咪「麗麗」則躺臥在兩個枕頭中間，半夢半醒望著鏡頭，非常可愛，畫面溫馨美好。Sammi配上韓劇《鬼怪》主題曲《Stay With Me》，並寫道：「2022年，其中最珍貴的，就是生命有了麗麗。好黏人的貓咪。而且非常非常乖。她總是默默守在你左右。」

Sammi分享同麗麗睡覺照片，溫馨又美好。（視頻截圖）

除此之外，Sammi在hashtag中提及「有冇人同Mi一樣瞓覺時係需要墊多一個U型枕」也引起關注，她在枕頭下方加多了一個U型枕，將頭靠在上面，不少網友都大讚Sammi和麗麗可愛，更討論起U型枕：「個枕頭幾得意」、「有冇諗過用健康枕頭？你咁瞓肩頸舒服嗎」、「正想問，個枕頭唔會有D高」，也有人猜測「你應該有呼吸問題」，更有網友問品牌，Sammi也熱心解答是Agnes.b，似乎是小熊收納U型枕，售價大約480港元。

就照片來看，大概是這款U型枕。（網絡圖片）

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