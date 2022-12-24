鄭秀文聖誕歌迷會宣布明年開騷　出打氣語瑜伽墊鼓勵歌迷多運動

樂壇天后鄭秀文（Sammi）昨晚（23日）與逾千歌迷舉行「YOU ARE BEAUTIFUL TO Mi CHRISTMAS PARTY」聚會，邀請麻利擔任司儀。Sammi在台上親自宣告明年七月開個唱，承諾歌迷會「三米飯糰」Fans會買到靚位，引起全場歡呼。除了唱歌與歌迷玩遊戲外，歌迷會還安排了全球直播，Sammi同海外Fans連線，並抽出其中三位對談。當中一位男Fans自告奮勇邀請與她隔空對唱《我們都是這樣長大的》，其單眼皮的外表、風趣的說話以及潮州夾英語和廣東話腔的歌聲，氹得Sammi好開心，令全場爆笑。

除了演唱《Chotto等等》、《千年如一日》和《我們都是這樣長大的》等經典主打作品，Sammi還選唱了《偶遇》、《後遺症》和《心事》等side tracks，歌迷都大感驚喜，更全場大合唱。雖然開騷前一天，Sammi在IG表示傷風流鼻水，到診所檢測為陰性，但昨晚她上台一見到歌迷就立即生龍活虎，越唱越起勁，揚言歌迷給予她很力量，戰勝病魔，且每個遊戲環節都親身上陣，期間歌迷上台比賽做運動，Sammi說：「我因為鍾意食嘢，所以要做更多運動。每個人都鍾意Comfort Zone（舒適區），我都會攤喺度食薯片乜都唔做，但唔可以成日係咁，一定要跳出，所以我喺瑜伽墊上印咗『DISCOMFORT ZONE』同埋一啲打氣說話。」打氣語包括「PAIN IS GAIN」、「POWER ON」、「儘力就是最好」和「堅持就是勝利」，還有QR code可以睇Sammi做運動的短片，她透露短片經常更新，鼓勵Fans多運動。

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聚會尾聲，Sammi與全場Fans大合照，之後她不捨得離場，現場播放聖誕歌，她開心地跟住唱，歌迷就一湧而上到台前送禮物和向她揮手，齊聲跟她祝福Merry Christmas，非常熱鬧。完場後，Sammi在IG上載聚會片段，還留言感謝Fans的愛：「今晚開心到唔捨得離開個台。Mi自己都笑到甩牙。感動嘅係歌迷們對Mi嘅不離不棄。支持咁多年，真不容易，也菲必然。我知道的。mi心中充滿感恩。仍然有我，因為先有你們。謝謝。謝謝。2023年七月份的演唱會，一定，一定，為「這份愛」做到最好。#開場Mi有點緊張#不過瘋癲的個性始終是蓋掩染不住的#我們都是這樣愛Mi的#這衣服我超喜歡謝謝摯友#red#onstage」。