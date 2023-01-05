李嘉欣懶理舊愛大劉記者會爆料　IG風騷曬禮物照感謝朋友送暖

71歲大劉（劉鑾雄）近日於記者會上頻頻爆料，惹起全城熱話，期間大方談及多位舊愛，最令人好奇的莫過於他於李嘉欣（Michele）的一段情。

大劉瘋狂爆料。(葉志明 攝)

問到當年對李嘉欣登全版廣告送生日祝福、署名為The One一事，大劉曾承認是由他花20萬所登，今又自言好肯幫人，憶述當年有舊相好將稿件交給他的秘書去登廣告：「有啲人想搵老襯，成個廣告板隊埋嚟，叫我搵秘書去登廣告，我都會照幫手嘅。」因此當尖沙咀The ONE出現之後，一直有傳是為李嘉欣而改，喻意唯一最愛。大劉在記者會澄清The ONE是由其子劉鳴煒所命名。

當年署名「The One」嘅全版廣告十分哄動。（網上圖片）

李嘉欣因大劉爆料而被推上風口浪尖，不過李嘉欣早已歷經多番風浪，絲毫不把是是非非擺在心上，懶理大劉爆料的她今日（5日）於Instagram限時動態開心上載禮物相，感謝好友貼心送暖，從禮紙上的圖案估計似乎是李嘉欣最愛的滑雪用具；及後李嘉欣又分享愛犬影片，似乎心情頗佳。

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