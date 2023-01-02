叱咤2022｜網友4大不解之謎　姜濤贏兄弟陳卓賢遭抗議：輸得唔抵

樂壇年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》昨晚（1日）圓滿結束，所有獎項塵埃落定。年年賽果都有人有不同意見，今次為大家總結了今年叱咤網友4大不解之謎，其中以陳蕾及張敬軒最為網友感不值。

姜濤。（陳順禎 攝）

1. 「還我陳蕾！」



陳蕾身為今年人氣最高女歌手之一，憑《下流社會》獲得叱咤十大歌曲第6位，女歌手獎卻三甲不入，網民不滿指陳蕾竟不及亞季軍的泳兒及黃妍：「還我陳蕾」、「陳蕾呢？」、「陳蕾真心正，點解三甲冇份？」

陳蕾。（陳順禎 攝）

2. 張敬軒《賽勒斯的愛》 十大無影

除了陳蕾外，今年搞足多場演唱會的張敬軒人氣再度急升，密密提攜新人更令他收獲老中青粉絲喜愛，可惜張敬軒不但男歌手三甲無份，連五台冠軍歌、唱到街知巷聞的《賽勒斯的愛》 都十大不入，令人大跌眼鏡，網友洗版式留言支持：「張敬軒世一」、「無我關公，又冇軒公，簡直不公」。

軒公。（葉志明攝）

有人亦不滿表示，今年賽果多以ViuTV《全民造星》出身的藝人稱霸，例如叱咤生力軍男女歌手金獎、樂壇組合金獎、我最喜愛組合及男歌手，其中叱咤樂壇生力軍組合三甲均由《造星》出身歌手全取，網友不滿指商台偏幫ViuTV。

除了張敬軒外，今年出埋碟的實力派的衛蘭、陳柏宇、許廷鏗亦不見蹤影，網友表示：「陳蕾？？？衛蘭？？？陳柏宇？？？張敬軒？？？去晒邊」、「成班實力派歌手坐喺台下食風，陳伯 Janice Alfred今年碟都出埋」。

謝安琪只有一首《憶年》入十大。（陳順禎 攝）

3. 姜濤揮低Ian

此外，網民不滿姜濤《鏡中鏡》十大贏下第4位，《作品的說話》取得三台冠軍歌，更取得「叱咤樂壇我最喜愛歌曲大獎」好成績；同隊的Ian（陳卓賢）《留一天與你喘息》只取得第7位。

而今年Ian顯然急起直追，《留一天與你喘息》奪下首支三台冠軍歌，又贏得不俗口碑，網友疑惑為何《留一天與你喘息》排名竟不及《鏡中鏡》，更指明明比《作品的說話》更好聽，並抗議Ian輸了人氣給姜濤及Anson Lo，「Ian今年四首歌都好聽，作品的說話會比留一天與你喘息好聽？講唱歌佢差過AL？」、「Ian琴日好慘，輸得好唔抵」。

無論賽果如何，相信不會影響姜濤和Ian兄弟情。（陳順禎 攝）

4. Jer、Jeremy值得更好

除了Ian外，網友亦為一向被譽為MIRROR中最唱得成員Jer（柳應廷）感到不值，只道Jer今年推出《MM7》、《離別的規矩》都均贏口碑，卻輸了給了唱功稍輸一籌的人氣王姜濤，今年Jer叱咤除了組合獎上台外幾乎坐足成晚。

Jer。（葉志明 攝）

此外，有人亦指出Jeremy唱得令人眼前一亮，值得更多機會，更有人表示：「睇完叱咤，真心覺得Jer同Ian要單飛。」、「Ian同Jer應該入華納唱歌」、「今年Jeremy同COLLAR表現最實至名歸」。

Jeremy。（陳順禎 攝）

MIRROR。（陳順禎 攝）

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