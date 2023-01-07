大劉劉鑾雄還原「The ONE」事件真相　與李嘉欣16年前說法大不同

劉鑾雄（大劉）於本周二（3/1）招開記者會親身交代「皇室堡事件」，除解釋商場鬧「踎柱男」和激動澄清與呂麗君的關係外，在歷時個半小時的記招上，他還怒指蕭若元借他名氣搵錢、多年來所受的委屈，還主動提及「塞春卷」、「用支票掟人面」等等的都市傳聞。2006年轟動一時的「The One」事件，大劉亦有還原真相，不過就與當年李嘉欣現身《志雲飯局》受訪時的說法形成強烈對比。



大劉在記者會尾段變成答問大會，花生指數直綫上升。（葉志明攝）

李嘉欣於2006年與富商許晉亨公開戀情，同年生日獲一位神秘人登報祝賀，更以「The One」作為下款。及後大劉公開承認自己是神秘人，因此有傳The ONE是大劉為李嘉欣而命名。李嘉欣當年現身《志雲飯局》受訪時，表示與舊愛劉鑾雄仍是非常要好的朋友，對方得知她有需要必定會幫忙。被問及大劉登報賀她生日一事，她甜笑說：「我諗佢嘅愛惜已經轉型咗去另一層次，因為今年（2006年）係一個特別嘅日子，係20.06.2006，一生人只會遇到一次。當然呢件事出咗嚟之後，有好多人會覺得咁佢一定同佢點啦，而家一定同佢仲好好，咁我同佢係好好，但只係朋友。如果我有咩唔開心，我會同佢講。」



當年李嘉欣談起與大劉的一段情，情節相當浪漫，The One廣告尤如公開的情書，關係亦由浪漫情人昇華至某種老朋友，不過事隔16年大劉在周二(3日)的記者會上就有不同說法，當時大劉對傳媒說:「我哋尖沙咀咪有橦大廈叫The ONE嘅，個大廈名係我個仔劉鳴煒改，我本人喺任何思想環境之下、私人或工作上，都未諗過一個叫『The One』呢個字出嚟...我就好肯幫人嘅，當有啲人想去搵老襯，成個廣告版隊埋嚟，叫我搵啲秘書去登廣告，我都照幫手嘅。」

當年這個全版廣告相當轟動。

陳志雲問大劉為何以「The One」作為下款：「佢平時都叫自己The One㗎？」李嘉欣甜笑指：「我諗佢最初唔係想寫佢個名囉，咁佢亦都冇同我講到，（陳志雲：你唔知嘅？）我唔知嘅。咁後來我就有問啦，問咗幾個人嘅（笑），問到知道係佢。後來我鼓勵佢同傳媒，不如你講啦，因為都估嚟估去呀啲新聞，咁都想件事快啲完結，所以我鼓勵佢同傳媒講咗。其實唔係咁複雜，都冇咩陰謀論，其實好簡單。」對於被指登報一事是想逞威風，或是令某人生氣，李嘉欣亦一一否認傳聞。



當年李嘉欣話大劉最初想用自己名代替The One，不過大劉在記者會上，再就這事件回應：「超...第一，我英文好水皮，第二，個稿交嚟，交嚟叫我用秘書去登，就借我哋嘅秘書去呃個老襯囉...結果嗰個人成功咗啦，一個The One咪攪掂咗...我都替佢開心，唔係咁易搵㗎。」

大劉還原「The One」事件，不過就與李嘉欣當年於《志雲飯局》的說法形成強烈對比。（影片截圖）

另外，李嘉欣在《志雲飯局》的訪問中強調自己單純，很容易相信別人，很相信更指當時而大劉在記招上被問到在一眾緋聞女友當中，又有邊位可以大讚時，他卻指：「如果娛樂圈，I am sorry ，冇 ，係絕對冇，係絕對絕對冇。」

大劉近日於記者會上亦有罕談這件往事，稱從未想過「The ONE」一詞，並澄清登報非出於自願。(葉志明攝)