大劉記者會全紀錄(下）爆前女友婚後依然要求送鱷魚皮手袋

精采終章:諗嘢快過光速嘅大劉,講起呂麗君一對仔女嘅時候,相對地要花多好多時間去思考……。

(記者:呂小姐他日再有求於你會否拒絕,將來與仔女見面冇咁方便?)

你問得好,我又答得好簡單好直接,我開呢個記者會,可以講,我又講咁多畀你聽,我都預咗一切可會發生嘅後果啦,係咪呀,你聽唔聽得明我意思呀,唉…我讀書唔多呀,但我記得讀書話兵來將擋,水來土掩,我成日都話人哋有金choice去決定去做乜嘢,我好慘呀,找冇choice,當你決定去做咩,我係冇choice去決定架,你明唔明呢個比喻呀?好似冇答到,其實答咗。

大劉在記者會尾段變成答問大會,花生指數直綫上升。(葉志明攝)

有咩問題唔怕問架,總之尖又好尖又好,我答得就答。唔講虛話,雞嘢。

(同呂麗君生嘅仔女有冇聯絡或見面?)

(思考良久)8年前呢,8年前發生啲嘢我唔方便講,就都見得好密嘅。但8年前發生一件嘢呢(再思考),就牽涉到錢,我又唔講得,但牽涉到錢,只能簡單講,因為錢,露出佢嘅九尾狐呀,我早幾日睇咗《畫皮1》、《畫皮2》,九尾狐現真身,所以我哋就用好多法律方法解決所有嘢,自從嗰件事之後呢,佢就好少好少畀啲仔女我見嘅,喺8年前嘅某一件事之後。(再停頓)咁而家當我肯去幫某啲人之後呢,就見多咗。咁但見多咗呢,但我見得多嚟我都要好小心保護自己。例如乜嘢呢!有一次我同阿女講,爸爸陪你行街呀,睇你有乜衫啱我陪你去睇吖,佢阿媽打嚟話︰『佢鍾意我陪埋佢去揀。』咁我話你出嚟我就唔制嘞,費事畀sales誤會以為我哋復合(笑),咁結果唔肯出去啦。又話不如叫啲名店攞啲衫去佢屋企畀佢揀,你聽清楚呀,入面有暗伏。你叫我啲秘書點講呀,你又唔係唔識啲舖頭,你咪自己叫啲sales攞衫上去囉,佢自己叫同我叫我啲秘書就係好大分別。

即係等如依家,佢呂小姐叫,人哋就當佢自己叫,我秘書叫,話劉生打嚟呀咁咁咁,又令人有個遐想,以為係復合,所以我都避忌架。所以問我點解,而家就算喺街見到女人呀,唔理佢80定18歲,我都驚㗎。頭先同你講,話有個大陸女,帶個女肥咗又34E,要叫我去照顧佢喎,交個女畀我照顧,我儍嘅都唔係儍到咁呀,任何人都好恐佈,啲人見你碗粥杰杰地就想打你主意,我見好多女人、男人都唔少,乜人都有,anyway,所以我會好小心,繼續盡我嘅能力去照顧嗰兩個細路。

大劉與呂麗君關係告一段落,但對她的子女相當照顧。

但嗰個能力照顧呢,梗係唔係突然間話,「嘩」要我畀一百億佢阿媽,咁我就畀一百億佢阿媽啦,我唔係講錢呀,一百億唔好講銀紙呀,一百卷廁紙我都冇啦。所以我會講我盡我能力去照顧我兩個細路,但其他嗰啲,照顧得來都係步步為營。

仲有冇其他問題?(今次同呂麗君喺皇室堡出現影片流出,算唔算有危亦有機,可借今次事件讓你申訴?)

喺嗰晚呢,我都冇嘢嘅,但隔咗一日,見啲網上新聞又話大穫全勝,又有成家人去邊度邊度啊,我開始知道咩叫死性不改。我初初唔嬲架,因為日日都遇到呢啲嘢架,有一次我喺邊度食飯,我費事講啦,X,又係大陸人,喺邊度我費事講啦,唔鹹唔淡嘅廣東話大陸人,我喺個房食飯,有成班朋友,餐廳經理唔畀佢入嚟,話「做乜阻住唔畀我見阿劉生呀?」我哋走啦,我啲Security欄住佢,佢仲話做乜唔畀我見劉生。其實佢係賣保險,但佢係要嘍住你,咁做生意你知啦,佢做多一單就賺錢,呢啲機會我見得太多,無論女人、男人都係咁,佢就係越層次低,所以先咁樣嚟見,但我成日咁,我話得幾多個。

你話我屈,又唔係呢8年,最大件事係10年前,我又唔講得,為咗保護你哋。10年之前呢,呢30幾年,有啲人就係娛樂圈嘅,就多是非,你明唔明我講咩吖,即30幾年前,當有啲女朋友係娛樂圈嘅,就多是非嘅,就加鹽加醋。

大劉有問必答,就連流傳多年的《我真恭喜你呀》錄音,他亦有回應。(葉志明攝)

(當年是非,有好多傳聞金句,對你有冇影響?)

我同你講吖, 第一你認為對我有冇影響力吖,一定有。但我嘅功力呀,但咁都影響到我,咁不如剖腹自盡跳樓燒炭啦。

我講畀你聽吖,我早幾個禮拜先同我老婆陳凱韻(甘比)講,我要努力作戰,唔係真係打仗,直至我壽終正寢為止。如果我咁易畀人打殘,咁容易磨滅我嘅意志,我都唔會撈到今日咁啦,你聽唔聽得明我意思呀?我真係內心咁答你。

(呂麗君係你心目中係咪好月機心嘅人,太太甘比有冇唔開心,要同佢解釋?)

(拍咗幾吓手)

第一我答咗你呢個問題先呀吓,你問我關於呂小姐咁,我真係唔方便去comment佢,要講七七四十九日都講唔完,大家要擇日講(偷笑聲)。第二阿陳小姐有冇嬲有冇唔開心啫,我可以點答你,佢點會嬲啫,佢又知咩事,答咗你未呀,哈哈。

第一,當日喺皇室堡嗰日,佢就喺香港,隔咗幾日先去日本,本來約埋我去呀,但呢排多嘢做咗,就想喺屋企抖番幾日,因為真係攰呀,我平均每一日瞓覺,短就3個幾鐘,長就4個幾鐘,瞓到6、個鐘都還神,呢阿彌陀佛。

有時我習慣夜晚睇美國市,除非嗰日美國又holiday,美國又冇市,香港又冇市,咁夜晚就好啲。我時間唔夠用嘅。

大劉指用「機心」都不足以形容呂麗君。(葉志明攝)

(總括呂小姐係咪一個有機心嘅人呢?)

我諗你喺呢方面形容得太膚淺啦!咁膚淺嘅意思,機心就太膚淺,咁你慢慢搵啲識中文嘅研究吓啦。又咁講嘅,佢有方面係好叻,但搵唔到食嘅呢啲人,就噏得就噏。

而某方面,我初初同阿陳小姐講,即係我老婆呀,佢頭頭唔信我講嘢,我老婆,我話佢真係好蠢㗎唔係扮架,到而家我都真係信佢好蠢架!(停頓2秒)唉…唉…

咁當然佢可能喺我面前詐傻扮懵,但佢喺詐傻扮懵或者真傻真蠢,你好聰明好叻又有咩乜用呢?當你喺某啲人面前已經冇晒信用,你講乜嘢都冇人聽啦,係咪呀?如果我今日講啲嘢男男女女嘅,知道我講啲嘢係bull shxt,我講一套做一套係假嘅,你哋都唔係蠢人,你哋都讀過書啦,冇大學都中學以上啦,form 6啦。大家都係人,你哋線眼各方面,收風都收得多啦,有冇話聽我講完唔算數吖?我都畀好多人呃架,生意男人又係女人又係。

「即係我經驗學返嚟,若果以銀碼計,對你哋嚟講,唔敢想像,有啲離譜架,30年前我找咗億幾銀呀,倒數都唔緊要,你搣張欠單,我就執行李走,畀第二啲人?梗係搣啦,頂你XXX,我梗係寧願一次過write off啦,唔知你地聽唔聽得明呢?可能你哋都未入行,啊…啊..小文呀,妳係咪叫小文呀?即係我唔想講呢啲嘢,因為太過熟喇,好多人覺得我識娛樂圈嘅女性多,其實唔及得我其他女朋友嘅1%,咁唔通我逐個逐個「揚」咩? 有啲六、七十歲,有啲七十幾歲,唔通我就「揚」呢個邊一年,邊一年咩?大佬!」

大劉今日心情好好。(葉志明攝)

「所以頭先問幾問題呢?其實問得好,Apply唔到某啲人嘅出身,即係嗰啲係ET外星人,絕咗緣,即係個心冇心跳嘅。好似我睇過畫皮咁,聊齋故事咁,冇心跳㗎嘛,唔係人㗎嘛,你明唔明我意思呀?真係呀,你明唔明我講咩呀?阿鬼,仲有冇咩問題要問?唔緊要。」

(劉生出面成日都傳你好照顧的女朋友,到家都有幫佢哋找數,係咪㗎?)我唔識答你呢個問題,因為點解呢?有啲係有助養,但唔係全部囉,我可以簡單直接答妳,值得我贊助,支持,我就會做囉,妳聽唔聽得明?唔表示個個係喎,妳(指Noel)唔駛擰頭喎Noel,唔駛驚我捉蟲入屎忽喎,即係佢驚我講錯嘢,又被人轉述我啲說話,話我照顧以前啲女朋友,我唔怕講畀妳聽,我喺兩三年前,匯咗一筆錢係天文數字,畀一個53年前嘅女朋友,53年前呀,你諗下佢有幾老,咁呢啲我咪會照顧佢囉,即係佢值得吖嘛。但如果好似Noel驚落,嘩,我所有女朋友都照顧,咁會唔會有人黐住上,我都係呀,咁你要照顧我?唔係,有啲冇良心嘅,有啲賤到無論嘅,我講娛樂圈都有唔少㗎,賤到無論嘅,你哋知唔知咩意思?」

大劉在記者會完結後,與記者逐一合照,同前娛樂記者、現網台主持小文亦竹與大劉selfie(葉志明攝)

「小文,我呢到講兩句就唔會開名,費事攪出大鑊啦,妳都會畀人滅口,以前我女朋友,兩姊妹夾埋冒簽我個名,整張假文件去電油公司,申請張油卡,佢就唔好彩畀我會計部check咗出嚟,我都無去報警,若果我去報警,佢哋兩個衰緊,我剩係話『喂,妳哋太狼喎,咁都得嘅?』我剩係提佢,如果我去報警,妳地死梗,我都冇做到。」

「有啲人...我講一個笑話,我哋尖沙咀咪有橦大廈叫The One嘅,個大廈名係我個仔劉鳴煒改,我本人喺任何思想,你地聽清楚就知,任何思想環境之下,都未諗過一個叫「The One」呢個字出嚟,我唔知你哋明唔明白我講乜嘢?即係嗰座大廈The One 呢個名係我個仔改架,我本人私人或工作上,從來冇諗個一個字叫The One,如果你哋資歷夠就諗下我講乜嘢喇,聽唔聽到我講咩呀?不過我個人呢,小文,我就好肯幫人嘅,當有啲人想去揾老親襯,成個廣告版被隊埋嚟,叫我揾啲秘書去登廣告,我都照幫手嘅。(當年嗰廣告係咁發生?)妳仲聽唔明我講乜?我都話我本人從來冇諗過一個字叫The One咯,小文姐,唉,妳係咪儍㗎?我想過話座大廈The One嗰名係我嗰字改㗎,我自己本人從來,私人或工作上從來冇諗過The One呢個字,(但蕭若元係個節目都話,The One係你一生之中至愛) 超.....咁我而家講咗,你明唔明白呀?小文姐,我都話私人從來冇諗個字The One,第一,我英文好水皮,第二,個稿交嚟,交嚟叫我用秘書去登,就借我哋嘅秘書去呃個老襯囉,妳聽唔聽得明我意思呀?所以你話要我講,小文,鬼哥、B哥,我要講?我諗我要講七七四九年都講唔哂啦,(因為呢單嘢太深入喇)超....深入?而家妳係咪覺得仲深入呀?」

當年這個全版廣告相當轟動。

「(不如你試下開個YouTube 頻道啦,肯定過百萬like)咩過百萬呀?日日過億呀!咩過百呀?日日過億呀!...我真係想開個頻道,後尾我屋企人話唔好,你哋估下點解?因為好易被駭客入侵,做咗我係黃絲為反中亂港呀,你哋聽唔聽得明呀?我真係想開個平台㗎,將我見到嘅不平等,或者香港養曱由、老鼠嗰啲睇見都火滾,但唔好㗎,而家啲駭客好犀利,突然間喺我平台整出話我講,『我希望邊個落台,希望邊個要死』我咪仆街?而家妳明唔明呀?小文?即係我想講我呀,係死梗先?(不如你上我平台?)上妳平台用一、兩次就得,再下次畀妳,就話妳係我拍檔,係我白手套,借妳個名去反中亂港,得唔得呀?小文姐,我好驚呀,真係有創傷後遺症㗎,我唔係講笑㗎,所以妳頭先仲唔明白我呀?我一世人呀,大廈嗰名我仔改,其他我私人從未諗過、改過The One呢個字架,妳仲唔明咩意思,妳仲唔明啲油卡點樣冒簽名,仲唔明白係乜嘢?即係好咩呀⋯⋯《法證先鋒》第二定第三集,XXXX即係咩crime scene 呢個世界乜人都有,你唔好睇表面呀?雖然我講嘢大聲,又耐唔耐有一兩句粗口,但我係慶先講粗口,我要control一句粗口都唔講,我都可以同你講十日,但即係點講呢?以前啲電視話齋,我大聲講嘢唔代表我係壞人,我講粗口唔代表我係壞人,或者我係衰人、係黑社會,有時人生呢,當你受咗好多委屈呀,你見到我而家仲精精神神坐喺度被你哋問話,我已經好叻㗎喇,係真架,好似妳頭先講嗰啲仲唔明我咩嘢,但我頭先講我私人重未諗過一個字The One,妳個反應仲慢咗,妖,妳真係個腦同耳仔,可能連接咗四日先會明,而家妳明喇?真係明喇?thank you」

李嘉欣當年上《志雲飯局》講述與大劉的關係。

「油卡呢啲你哋諗唔諗到會咁做?一個月萬幾蚊電油都殺,但氾法㗎喎,你清唔清楚我意思?咩人都有啦,仲有啲呀,你聽見呀,真係唔好爆出去或者點大造文章,結咗婚兩三年呀,一年都同我攞幾個鱷魚皮、鑽石手袋啦,小文姐,我唔知妳又明唔明喇又?鬼哥你明唔明呀?你千祈唔好以為我畀幾個手袋,千祈唔好以為我畀個手袋,大家出嚟執番劑,涼茶就可能有……(咁少執一劑?)咩話?即係話執咁少劑呀?喂,鬼哥,男人同女人,有啲人去執人一劑,可能益個女人,有啲女人被人執一劑,可能益佢自己,係相對嘅,我有冇講錯先?咁少?你畀我呀,唉、我諗我依家肯去執,我真係唔知XX老尾排到去黑龍江呀!XX老尾你哋真係、真係我哋講笑啫,我而家行路都行唔到、執?有張銀紙跌喺上高,執都無能力呀,但我即係講你地聽唔明白,你哋做娛樂版,我睇太多呀、擘大眼講大話太多,Almost個個都係!你哋今次發喇,聽到咁多嘢,咩話(寫唔切呀)有電話錄低麻,(可唔可以出十集呀?)鬼哥、B哥、小文姐,你哋咁多位兄弟姊妹,有啲咩事呢?揾我哋Pinka,佢係我哋公司嘅聯絡媒體呀,乜嘢都可以揾佢,佢係我老婆個妹你哋知㗎?我同妳講呀,小文,劉生今次唔係豁出嚟呀,係谷咗氣好耐,唔係谷你哋邊個邊個,將啲怨屈氣喺心度擺咗三十幾年,(今日會唔會舒服啲?講咗出嚟之後)唔會,不過最緊要係澄清,唔想被人誤會、造謠造非,包括女人好、蕭才子又好,話我燥狂症,又話我最愛就係李嘉欣或著The One,唉⋯⋯(又冇諗過改咗個名?)梗係唔會啦,因為點解呢,個名係我個仔改架麻,第二,你諗下我做嘢呢,好笑嘅,我買嗰個皇室大廈,即係呢座大廈,我名都冇改到,我哋座嘢起得好靚,當時建築費係人哋嘅兩倍,你哋有冇去過The One,睇下The One樓底幾高,係得我咁癲呀,俾兩倍建築先起到,我有個老友廢事開名,『阿Joe係你先捨得,拆咗佢再起得咁靚』所以我想同你哋講呢、我咪谷氣咗8年呀,谷谷埋埋,話塞春卷呀、乒乓波、網球呀,點樣喺飛機嗰處鬧人呀,摑人兩巴人哋喊呀即刻攞張支票掟埋塊面度,我都隨身唔袋支票嘅。乜嘢都有人作,我你聽呀,啲人唔抵得我搵到少少錢,多幾個女朋友,佢咪踩你囉,造謠造非,遲啲唔係話我塞人,係話我鍾意畀人塞添都得㗎,我有冇講錯先?我要抹黑你呀,你聽唔聽得明呀?佢鍾意溝女呀,鍾意溝男人呀,鍾意俾男人攪呀,又得㗎喎,任佢講喎,我有冇講錯呀?你哋都係成年人,你知我咩意思啦,嗰口擺喺人哋到,係唔係,我知,我屋企人都知,佢哋平時唔去街嘅,差唔多我去街,去邊度,有哂schedule、秘書又知,佢家姐又知,佢大家姐又知,即係今日咁,你問咁多嘢,我俾兩句你聽,冇開名,但你哋知係咩事,唔止一個啦,好多個啦」

大劉記者會絕對是2023年最轟動的娛樂事件。

「嗱,我可以大膽講啦,我可以大膽講,娛樂圈邊個真係人,邊個係鬼,鬼同魔就多!神就冇啦,除咗歌神陳奕迅,鬼同魔就多喇,我點可以講啫,第一, 有啲真係好老友、好熟嘅,亦有啲識咗三、四十年,咁講嚟做乜鬼?同埋你知唔知呀?小文,同埋鬼哥、B哥,我做人呀,都有道德底綫,邊個邊個邊個又點點點,你聽唔聽得明我意思,如果我真係咁講,你哋在座男又好、女又好都睇我唔起啦,好鬼慘呀,你哋唔知道,結果嗰個人成功咗啦,一個The One咪攪掂咗,你知我講咩啦?笑得咁開心,我都替佢開心,唔係咁易揾㗎,(劉生頭先你講咁多魔同妖啦,咁你都話有人架麻,緋聞女友個list入面你可以大讚嘅?)即係如果問唔係娛樂圈,我就可以好多,但你都唔知邊個?如果娛樂圈,I am sorry ,冇 ,係絕對冇,係絕對絕對冇,即係同我有所謂緋聞嗰啲,唔係話同我無嘢嗰啲,我哋都識落唔少娛樂圈男性朋友,做電影呀,唱歌呀,或者女性朋友,因為由於我哋冇同佢哋有特別關係呀,佢係人、係魔、係神都唔關我哋事啦,但你頭先講係有緋聞嗰啲,I am sorry 冇 ,你哋呢我補充一句,在坐如果有咩後補問題想問呢?揾Pinka啦,Pinka妳有助手㗎?嗱,而家你哋想影我又得,企埋一齊影都得喎(我想同你合照呀)嚟一齊啦,我唔係想抽妳水呀?不過今日難得呀,OK 影咗一個人先。」

」