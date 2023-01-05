大劉記者會全紀錄(下）爆前女友婚後依然要求送鱷魚皮手袋

精采終章：諗嘢快過光速嘅大劉，講起呂麗君一對仔女嘅時候，相對地要花多好多時間去思考……。

（記者：呂小姐他日再有求於你會否拒絕，將來與仔女見面冇咁方便？）

你問得好，我又答得好簡單好直接，我開呢個記者會，可以講，我又講咁多畀你聽，我都預咗一切可會發生嘅後果啦，係咪呀，你聽唔聽得明我意思呀，唉…我讀書唔多呀，但我記得讀書話兵來將擋，水來土掩，我成日都話人哋有金choice去決定去做乜嘢，我好慘呀，找冇choice，當你決定去做咩，我係冇choice去決定架，你明唔明呢個比喻呀？好似冇答到，其實答咗。

大劉在記者會尾段變成答問大會，花生指數直綫上升。（葉志明攝）

有咩問題唔怕問架，總之尖又好尖又好，我答得就答。唔講虛話，雞嘢。

（同呂麗君生嘅仔女有冇聯絡或見面？）

（思考良久）8年前呢，8年前發生啲嘢我唔方便講，就都見得好密嘅。但8年前發生一件嘢呢（再思考），就牽涉到錢，我又唔講得，但牽涉到錢，只能簡單講，因為錢，露出佢嘅九尾狐呀，我早幾日睇咗《畫皮1》、《畫皮2》，九尾狐現真身，所以我哋就用好多法律方法解決所有嘢，自從嗰件事之後呢，佢就好少好少畀啲仔女我見嘅，喺8年前嘅某一件事之後。（再停頓）咁而家當我肯去幫某啲人之後呢，就見多咗。咁但見多咗呢，但我見得多嚟我都要好小心保護自己。例如乜嘢呢！有一次我同阿女講，爸爸陪你行街呀，睇你有乜衫啱我陪你去睇吖，佢阿媽打嚟話︰『佢鍾意我陪埋佢去揀。』咁我話你出嚟我就唔制嘞，費事畀sales誤會以為我哋復合（笑），咁結果唔肯出去啦。又話不如叫啲名店攞啲衫去佢屋企畀佢揀，你聽清楚呀，入面有暗伏。你叫我啲秘書點講呀，你又唔係唔識啲舖頭，你咪自己叫啲sales攞衫上去囉，佢自己叫同我叫我啲秘書就係好大分別。

即係等如依家，佢呂小姐叫，人哋就當佢自己叫，我秘書叫，話劉生打嚟呀咁咁咁，又令人有個遐想，以為係復合，所以我都避忌架。所以問我點解，而家就算喺街見到女人呀，唔理佢80定18歲，我都驚㗎。頭先同你講，話有個大陸女，帶個女肥咗又34E，要叫我去照顧佢喎，交個女畀我照顧，我儍嘅都唔係儍到咁呀，任何人都好恐佈，啲人見你碗粥杰杰地就想打你主意，我見好多女人、男人都唔少，乜人都有，anyway，所以我會好小心，繼續盡我嘅能力去照顧嗰兩個細路。

大劉與呂麗君關係告一段落，但對她的子女相當照顧。

但嗰個能力照顧呢，梗係唔係突然間話，「嘩」要我畀一百億佢阿媽，咁我就畀一百億佢阿媽啦，我唔係講錢呀，一百億唔好講銀紙呀，一百卷廁紙我都冇啦。所以我會講我盡我能力去照顧我兩個細路，但其他嗰啲，照顧得來都係步步為營。

仲有冇其他問題？（今次同呂麗君喺皇室堡出現影片流出，算唔算有危亦有機，可借今次事件讓你申訴？）

喺嗰晚呢，我都冇嘢嘅，但隔咗一日，見啲網上新聞又話大穫全勝，又有成家人去邊度邊度啊，我開始知道咩叫死性不改。我初初唔嬲架，因為日日都遇到呢啲嘢架，有一次我喺邊度食飯，我費事講啦，X，又係大陸人，喺邊度我費事講啦，唔鹹唔淡嘅廣東話大陸人，我喺個房食飯，有成班朋友，餐廳經理唔畀佢入嚟，話「做乜阻住唔畀我見阿劉生呀？」我哋走啦，我啲Security欄住佢，佢仲話做乜唔畀我見劉生。其實佢係賣保險，但佢係要嘍住你，咁做生意你知啦，佢做多一單就賺錢，呢啲機會我見得太多，無論女人、男人都係咁，佢就係越層次低，所以先咁樣嚟見，但我成日咁，我話得幾多個。

你話我屈，又唔係呢8年，最大件事係10年前，我又唔講得，為咗保護你哋。10年之前呢，呢30幾年，有啲人就係娛樂圈嘅，就多是非，你明唔明我講咩吖，即30幾年前，當有啲女朋友係娛樂圈嘅，就多是非嘅，就加鹽加醋。

大劉有問必答，就連流傳多年的《我真恭喜你呀》錄音，他亦有回應。(葉志明攝）

（當年是非，有好多傳聞金句，對你有冇影響？）

我同你講吖， 第一你認為對我有冇影響力吖，一定有。但我嘅功力呀，但咁都影響到我，咁不如剖腹自盡跳樓燒炭啦。

我講畀你聽吖，我早幾個禮拜先同我老婆陳凱韻（甘比）講，我要努力作戰，唔係真係打仗，直至我壽終正寢為止。如果我咁易畀人打殘，咁容易磨滅我嘅意志，我都唔會撈到今日咁啦，你聽唔聽得明我意思呀？我真係內心咁答你。

（呂麗君係你心目中係咪好月機心嘅人，太太甘比有冇唔開心，要同佢解釋？）

（拍咗幾吓手）

第一我答咗你呢個問題先呀吓，你問我關於呂小姐咁，我真係唔方便去comment佢，要講七七四十九日都講唔完，大家要擇日講（偷笑聲）。第二阿陳小姐有冇嬲有冇唔開心啫，我可以點答你，佢點會嬲啫，佢又知咩事，答咗你未呀，哈哈。

第一，當日喺皇室堡嗰日，佢就喺香港，隔咗幾日先去日本，本來約埋我去呀，但呢排多嘢做咗，就想喺屋企抖番幾日，因為真係攰呀，我平均每一日瞓覺，短就3個幾鐘，長就4個幾鐘，瞓到6、個鐘都還神，呢阿彌陀佛。

有時我習慣夜晚睇美國市，除非嗰日美國又holiday，美國又冇市，香港又冇市，咁夜晚就好啲。我時間唔夠用嘅。

大劉指用「機心」都不足以形容呂麗君。（葉志明攝)

（總括呂小姐係咪一個有機心嘅人呢？）

我諗你喺呢方面形容得太膚淺啦！咁膚淺嘅意思，機心就太膚淺，咁你慢慢搵啲識中文嘅研究吓啦。又咁講嘅，佢有方面係好叻，但搵唔到食嘅呢啲人，就噏得就噏。

而某方面，我初初同阿陳小姐講，即係我老婆呀，佢頭頭唔信我講嘢，我老婆，我話佢真係好蠢㗎唔係扮架，到而家我都真係信佢好蠢架！（停頓2秒）唉…唉…

咁當然佢可能喺我面前詐傻扮懵，但佢喺詐傻扮懵或者真傻真蠢，你好聰明好叻又有咩乜用呢？當你喺某啲人面前已經冇晒信用，你講乜嘢都冇人聽啦，係咪呀？如果我今日講啲嘢男男女女嘅，知道我講啲嘢係bull shxt，我講一套做一套係假嘅，你哋都唔係蠢人，你哋都讀過書啦，冇大學都中學以上啦，form 6啦。大家都係人，你哋線眼各方面，收風都收得多啦，有冇話聽我講完唔算數吖？我都畀好多人呃架，生意男人又係女人又係。

「即係我經驗學返嚟，若果以銀碼計，對你哋嚟講，唔敢想像，有啲離譜架，30年前我找咗億幾銀呀，倒數都唔緊要，你搣張欠單，我就執行李走，畀第二啲人?梗係搣啦，頂你XXX，我梗係寧願一次過write off啦，唔知你地聽唔聽得明呢?可能你哋都未入行，啊…啊..小文呀，妳係咪叫小文呀?即係我唔想講呢啲嘢，因為太過熟喇，好多人覺得我識娛樂圈嘅女性多，其實唔及得我其他女朋友嘅1%，咁唔通我逐個逐個「揚」咩? 有啲六、七十歲，有啲七十幾歲，唔通我就「揚」呢個邊一年，邊一年咩?大佬!」

大劉今日心情好好。(葉志明攝)

「所以頭先問幾問題呢?其實問得好，Apply唔到某啲人嘅出身，即係嗰啲係ET外星人，絕咗緣，即係個心冇心跳嘅。好似我睇過畫皮咁，聊齋故事咁，冇心跳㗎嘛，唔係人㗎嘛，你明唔明我意思呀?真係呀，你明唔明我講咩呀?阿鬼，仲有冇咩問題要問?唔緊要。」

(劉生出面成日都傳你好照顧的女朋友，到家都有幫佢哋找數，係咪㗎?)我唔識答你呢個問題，因為點解呢?有啲係有助養，但唔係全部囉，我可以簡單直接答妳，值得我贊助，支持，我就會做囉，妳聽唔聽得明?唔表示個個係喎，妳(指Noel)唔駛擰頭喎Noel，唔駛驚我捉蟲入屎忽喎，即係佢驚我講錯嘢，又被人轉述我啲說話，話我照顧以前啲女朋友，我唔怕講畀妳聽，我喺兩三年前，匯咗一筆錢係天文數字，畀一個53年前嘅女朋友，53年前呀，你諗下佢有幾老，咁呢啲我咪會照顧佢囉，即係佢值得吖嘛。但如果好似Noel驚落，嘩,我所有女朋友都照顧，咁會唔會有人黐住上，我都係呀，咁你要照顧我?唔係，有啲冇良心嘅，有啲賤到無論嘅，我講娛樂圈都有唔少㗎，賤到無論嘅，你哋知唔知咩意思?」

大劉在記者會完結後，與記者逐一合照，同前娛樂記者、現網台主持小文亦竹與大劉selfie（葉志明攝）

「小文，我呢到講兩句就唔會開名，費事攪出大鑊啦，妳都會畀人滅口，以前我女朋友，兩姊妹夾埋冒簽我個名，整張假文件去電油公司，申請張油卡，佢就唔好彩畀我會計部check咗出嚟，我都無去報警，若果我去報警，佢哋兩個衰緊，我剩係話『喂，妳哋太狼喎，咁都得嘅?』我剩係提佢，如果我去報警，妳地死梗，我都冇做到。」

「有啲人...我講一個笑話，我哋尖沙咀咪有橦大廈叫The One嘅，個大廈名係我個仔劉鳴煒改，我本人喺任何思想，你地聽清楚就知，任何思想環境之下，都未諗過一個叫「The One」呢個字出嚟，我唔知你哋明唔明白我講乜嘢?即係嗰座大廈The One 呢個名係我個仔改架，我本人私人或工作上，從來冇諗個一個字叫The One，如果你哋資歷夠就諗下我講乜嘢喇，聽唔聽到我講咩呀?不過我個人呢，小文，我就好肯幫人嘅，當有啲人想去揾老親襯，成個廣告版被隊埋嚟，叫我揾啲秘書去登廣告，我都照幫手嘅。(當年嗰廣告係咁發生?)妳仲聽唔明我講乜?我都話我本人從來冇諗過一個字叫The One咯，小文姐，唉，妳係咪儍㗎?我想過話座大廈The One嗰名係我嗰字改㗎，我自己本人從來，私人或工作上從來冇諗過The One呢個字，(但蕭若元係個節目都話，The One係你一生之中至愛) 超.....咁我而家講咗，你明唔明白呀?小文姐，我都話私人從來冇諗個字The One，第一，我英文好水皮，第二，個稿交嚟，交嚟叫我用秘書去登，就借我哋嘅秘書去呃個老襯囉，妳聽唔聽得明我意思呀?所以你話要我講，小文，鬼哥、B哥，我要講?我諗我要講七七四九年都講唔哂啦，(因為呢單嘢太深入喇)超....深入?而家妳係咪覺得仲深入呀?」

當年這個全版廣告相當轟動。

「(不如你試下開個YouTube 頻道啦，肯定過百萬like)咩過百萬呀?日日過億呀!咩過百呀?日日過億呀!...我真係想開個頻道，後尾我屋企人話唔好，你哋估下點解？因為好易被駭客入侵，做咗我係黃絲為反中亂港呀，你哋聽唔聽得明呀？我真係想開個平台㗎，將我見到嘅不平等，或者香港養曱由、老鼠嗰啲睇見都火滾，但唔好㗎，而家啲駭客好犀利，突然間喺我平台整出話我講，『我希望邊個落台，希望邊個要死』我咪仆街?而家妳明唔明呀？小文？即係我想講我呀，係死梗先？（不如你上我平台？）上妳平台用一、兩次就得，再下次畀妳，就話妳係我拍檔，係我白手套，借妳個名去反中亂港，得唔得呀？小文姐，我好驚呀，真係有創傷後遺症㗎，我唔係講笑㗎，所以妳頭先仲唔明白我呀？我一世人呀，大廈嗰名我仔改，其他我私人從未諗過、改過The One呢個字架，妳仲唔明咩意思，妳仲唔明啲油卡點樣冒簽名，仲唔明白係乜嘢？即係好咩呀⋯⋯《法證先鋒》第二定第三集，XXXX即係咩crime scene 呢個世界乜人都有，你唔好睇表面呀？雖然我講嘢大聲，又耐唔耐有一兩句粗口，但我係慶先講粗口，我要control一句粗口都唔講，我都可以同你講十日，但即係點講呢？以前啲電視話齋，我大聲講嘢唔代表我係壞人，我講粗口唔代表我係壞人，或者我係衰人、係黑社會，有時人生呢，當你受咗好多委屈呀，你見到我而家仲精精神神坐喺度被你哋問話，我已經好叻㗎喇，係真架，好似妳頭先講嗰啲仲唔明我咩嘢，但我頭先講我私人重未諗過一個字The One，妳個反應仲慢咗，妖，妳真係個腦同耳仔，可能連接咗四日先會明，而家妳明喇？真係明喇？thank you」

李嘉欣當年上《志雲飯局》講述與大劉的關係。

「油卡呢啲你哋諗唔諗到會咁做？一個月萬幾蚊電油都殺，但氾法㗎喎，你清唔清楚我意思？咩人都有啦，仲有啲呀，你聽見呀，真係唔好爆出去或者點大造文章，結咗婚兩三年呀，一年都同我攞幾個鱷魚皮、鑽石手袋啦，小文姐，我唔知妳又明唔明喇又？鬼哥你明唔明呀？你千祈唔好以為我畀幾個手袋，千祈唔好以為我畀個手袋，大家出嚟執番劑，涼茶就可能有……（咁少執一劑？）咩話？即係話執咁少劑呀？喂，鬼哥，男人同女人，有啲人去執人一劑，可能益個女人，有啲女人被人執一劑，可能益佢自己，係相對嘅，我有冇講錯先？咁少？你畀我呀，唉、我諗我依家肯去執，我真係唔知XX老尾排到去黑龍江呀！XX老尾你哋真係、真係我哋講笑啫，我而家行路都行唔到、執？有張銀紙跌喺上高，執都無能力呀，但我即係講你地聽唔明白，你哋做娛樂版，我睇太多呀、擘大眼講大話太多，Almost個個都係！你哋今次發喇，聽到咁多嘢，咩話（寫唔切呀）有電話錄低麻，（可唔可以出十集呀?）鬼哥、B哥、小文姐，你哋咁多位兄弟姊妹，有啲咩事呢?揾我哋Pinka，佢係我哋公司嘅聯絡媒體呀，乜嘢都可以揾佢，佢係我老婆個妹你哋知㗎？我同妳講呀，小文，劉生今次唔係豁出嚟呀，係谷咗氣好耐，唔係谷你哋邊個邊個，將啲怨屈氣喺心度擺咗三十幾年，（今日會唔會舒服啲？講咗出嚟之後）唔會，不過最緊要係澄清，唔想被人誤會、造謠造非，包括女人好、蕭才子又好，話我燥狂症，又話我最愛就係李嘉欣或著The One，唉⋯⋯（又冇諗過改咗個名？）梗係唔會啦，因為點解呢，個名係我個仔改架麻，第二，你諗下我做嘢呢，好笑嘅，我買嗰個皇室大廈，即係呢座大廈，我名都冇改到，我哋座嘢起得好靚，當時建築費係人哋嘅兩倍，你哋有冇去過The One，睇下The One樓底幾高，係得我咁癲呀，俾兩倍建築先起到，我有個老友廢事開名，『阿Joe係你先捨得，拆咗佢再起得咁靚』所以我想同你哋講呢、我咪谷氣咗8年呀，谷谷埋埋，話塞春卷呀、乒乓波、網球呀，點樣喺飛機嗰處鬧人呀，摑人兩巴人哋喊呀即刻攞張支票掟埋塊面度，我都隨身唔袋支票嘅。乜嘢都有人作，我你聽呀，啲人唔抵得我搵到少少錢，多幾個女朋友，佢咪踩你囉，造謠造非，遲啲唔係話我塞人，係話我鍾意畀人塞添都得㗎，我有冇講錯先？我要抹黑你呀，你聽唔聽得明呀？佢鍾意溝女呀，鍾意溝男人呀，鍾意俾男人攪呀，又得㗎喎，任佢講喎，我有冇講錯呀？你哋都係成年人，你知我咩意思啦，嗰口擺喺人哋到，係唔係，我知，我屋企人都知，佢哋平時唔去街嘅，差唔多我去街，去邊度，有哂schedule、秘書又知，佢家姐又知，佢大家姐又知，即係今日咁，你問咁多嘢，我俾兩句你聽，冇開名，但你哋知係咩事，唔止一個啦，好多個啦」

大劉記者會絕對是2023年最轟動的娛樂事件。

「嗱，我可以大膽講啦，我可以大膽講，娛樂圈邊個真係人，邊個係鬼，鬼同魔就多！神就冇啦，除咗歌神陳奕迅，鬼同魔就多喇，我點可以講啫，第一， 有啲真係好老友、好熟嘅，亦有啲識咗三、四十年，咁講嚟做乜鬼？同埋你知唔知呀？小文，同埋鬼哥、B哥，我做人呀，都有道德底綫，邊個邊個邊個又點點點，你聽唔聽得明我意思，如果我真係咁講，你哋在座男又好、女又好都睇我唔起啦，好鬼慘呀，你哋唔知道，結果嗰個人成功咗啦，一個The One咪攪掂咗，你知我講咩啦？笑得咁開心，我都替佢開心，唔係咁易揾㗎，（劉生頭先你講咁多魔同妖啦，咁你都話有人架麻，緋聞女友個list入面你可以大讚嘅？）即係如果問唔係娛樂圈，我就可以好多，但你都唔知邊個？如果娛樂圈，I am sorry ，冇 ，係絕對冇，係絕對絕對冇，即係同我有所謂緋聞嗰啲，唔係話同我無嘢嗰啲，我哋都識落唔少娛樂圈男性朋友，做電影呀，唱歌呀，或者女性朋友，因為由於我哋冇同佢哋有特別關係呀，佢係人、係魔、係神都唔關我哋事啦，但你頭先講係有緋聞嗰啲，I am sorry 冇 ，你哋呢我補充一句，在坐如果有咩後補問題想問呢？揾Pinka啦，Pinka妳有助手㗎？嗱，而家你哋想影我又得，企埋一齊影都得喎（我想同你合照呀）嚟一齊啦，我唔係想抽妳水呀？不過今日難得呀，OK 影咗一個人先。」

」