2023年韓國大勢新星逐個數「IU最新的男人」李鍾元同文相敏爭上位

不久前完結的韓劇《王后傘下》和《財閥家的小兒子》，不僅各自創下高收視率，奪得2022年韓劇收視率第1名及第3名的佳績，還帶動了劇中新人演員被觀眾認識的機會，其中有幾位男演員收穫高人氣，隨著累積的作品增加，也讓粉絲期待他們往後的發展，接下來一起認識2023年備受關注的6位新人男演員。



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一、文相敏

2000年出生，今年22歲的文相敏，190厘米的高挑身材和精緻的臉蛋令觀眾印象深刻，在韓劇《王后傘下》中飾演「成枏大君」，知名度水漲船高，迅速成為廣告寵兒，戲劇邀約不斷。曾經演出過網路劇《我討厭聖誕節的四個理由》、Netflix《以吾之名》，以及戀綜《Real High Romance》第二季。

作為演員的他還擁有高學歷，不只在高中時成績都保持班上前三名，也成功考上了成均館大學演技藝術學系。根據韓媒報導，他有望與​​在《紙房子：韓國篇》中飾演東京的全鐘瑞一起主演新劇《不可能的婚禮》，晉升為男主角。

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二、崔宇成

現年25歲的崔宇成，擁有「韓版許光漢」的美名。從中學便立志成為演員，就讀東國大學戲劇電影系的他，是全智賢和趙寅成的學弟。2019年以韓劇《18歲的瞬間》出道，接連演出多部熱門作品，在《我的室友是九尾狐》中飾演惠利弟弟、《雖然是精神病但沒關係》中的男護士，還有《大發不動產》、《警察課程》等劇，皆有亮眼的表現。

三、文成賢

2006年出生，年僅16歲的文成賢，是名符其實的小鮮肉。在《王后傘下》中飾演個性小心謹慎的「心昭君」，而在《財閥家的小兒子》中詮釋長孫陳星俊的童年時期。2021年出道的他，出演《海岸村恰恰恰》金宣虎的少年時期備受關注，在《豬玀之王》飾演欺負男主的班長，每一種角色都能完美消化，也讓人感受到獨特的反轉魅力。

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四、李鍾元

1994年出生的李鍾元，2018年以網路劇《迎接未來》正式出道。在熱播韓劇《機智醫生生活2》飾演暗戀張冬天的實習住院醫生，最近出演IU新單曲〈strawberry moon〉中的男主角，成為大家爭相討論的話題人物，被稱為「IU最新的男人」。去年完結的韓劇《匙來勝利組》中與陸星材一起擔任雙主角，也讓他的知名度大增。

五、秋英宇

22歲的秋英宇是韓國藝術綜合大學演技科的在讀學生，2021年以網絡BL劇《You Make Me Dance》正式出道，透過《警察課程》一年級新生「朴珉奎」一角迎來首部電視劇，《學校》系列的青春偶像劇曾經捧紅了不少演員，最新一季《學校2021》與金曜漢共同擔任男主角，也獲得了高人氣，自然的演技受到各界認可，成為韓劇新星。今年秋英宇確定出演KBS最新電視劇《綠洲》，將與薛仁雅、張東潤合作，引發熱烈討論。

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六、金載原

金載原在韓劇《我們的藍調時光》飾演少年漢修，成為話題新星，身為21歲的新生代演員，畢業於中央大學戲劇系的他，過去曾出演網劇《後羅曼史》、電影《DreamＭaker》等作品，2023年也將參與由潤娥、李俊昊主演的《King the Land》，以及周元演出的動作喜劇《Stealer-七個朝鮮通寶》，演藝之路備受期待。

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