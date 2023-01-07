楊明出獄後竟第一時間返電視城　傳當面向樂易玲認錯拍悔過片

藝人楊明去年因不小心駕駛罪成被判入獄18天，今日終於刑滿出獄。楊明原定於周日(8號) 才刑滿出獄，但因為當日撞正是紅日公眾假期，所以他可以提早一日出獄。今早9:05楊明的女友莊思明坐着白色七人車抵達赤柱監獄門外，等候接男友出獄，楊明的經理人亦有到場。9:28楊明緩緩步出監獄大閘，他經理人即上前迎接，並陪住他步向莊思明的七人車，莊思明一直未有下車，當她見到楊明上車時，即不禁開心揮手跟男友打招呼，待男友坐好後，她便為男友拉窗簾和閂車門，之後司機便開車離開。

莊思明開心接男友楊明出獄。(資料圖片)

原來楊明出獄後並未有即時返家，而是坐車直接到無綫將軍澳電視城，第一時間返公司。據悉，他是約了高層樂易玲見面，會親身當面向對方認錯，以及拍攝悔過短片。

楊明雖然不止一次犯下刑事罪，今次更被判入獄，但他女友莊思明依然對他不離不棄，可謂有情有義。他的公司無綫亦同樣眷顧他，在他出獄後將繼續重用他，並沒有捨棄他。楊明在去年已獲安排拍接新劇《一舞傾城》，更獲欽點擔正演出男一角色，該劇是TVB傳承·狂歡55節目博覽2023八部劇集之一，將在今年開播。楊明今次出獄後會重投拍劇工作。

楊明出獄由經理人陪同下離開，反而莊思明在車上等男友。(陳順禎、梁碧玲攝)

楊明於2020年8月時駕車在半山馬己仙峽道發生交通意外，他駕駛私家車時失控越過雙白線後撞壆，其後涉拒絕向警方提供血液樣本被捕。他承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩罪，被判囚18天和停牌兩年。楊明曾就判刑提出上訴，可是最終被法官於去年12月22日駁回上訴，維持原判，楊明須即時入獄18天。

楊明刑滿出獄 莊思明車上迎接團聚開心揮手

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