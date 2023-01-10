58歲吳啟華爆英國讀書被種族歧視　被嘲「Chink」兼行街無辜被打

58歲吳啟華早年轉攻內地發展，2007年他與內地演員石洋子結婚，婚後育有一女吳熙兒，可惜這段婚姻於2014年結束。離婚後吳啟華寄情工作，除了拍戲、商演，更撈埋短視頻平台和開製作公司，事業愈做愈大！周日（8日）他回港現身無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》，與《妙手仁心》拍檔張兆輝頒發「最受歡迎電視拍檔」給陳瀅、周嘉洛、JW（王灝兒）、朱敏瀚、張頴康，狀態Keep得相當不錯！

吳啟華、張兆輝周日（8日）亮相TVB頒獎典禮頒發頒發「最受歡迎電視拍檔」。（葉志明 攝）

吳啟華近日接受內地電台節目《麗人麗語》訪問，他坦言年輕時曾對個人政治身份感到疑惑：「之前一直都唔係好確定我到底係咩人，究竟係英國人定中國人，嗰陣仲細個，冇乜政治觀念。」父親是警察的吳啟華曾接受英國政府贊助一半學費遠赴英國讀書，他直指當地種族歧視嚴重，「會叫你Chink，行街無端端俾人打都有嘅；同自己好朋友嘅鬼仔傾偈，佢哋都好大鼻，『我哋大英帝國，你哋區區殖民地』。」

吳啟華自爆在英國被打。（訪問圖片）

吳啟華指1997前許多親戚朋友均憂心忡忡，但他很開心，回歸後更立即北上長住，他說：「我內地買咗樓，內地長住，嗰陣事業低潮，但內地住好舒服，最重要係我係中國人，喺自己國家做返一個中國人。」他更表忠指：「有國先有家」。

近年吳啟華較常住中山，大讚內地生活指數高，「香港街市買餸閒閒哋一千幾百一次，大陸三、兩百都Ok。香港唔好講買樓，租屋都唔掂，內地輕鬆買間屋，仲要大嘅，香港啲樓細到，100平方米已經係豪宅㗎啦！」

吳啟華在與泰國富家女Varintra離婚後，在2007與年齡相差21年的內地演員長春姑娘石揚子（又名石洋子）在香港註冊成為夫妻。（VCG）

除了中山外，吳啟華去年爆出於深圳買樓定居，他憶述當年在TVB打工月薪只有幾千蚊，更被TVB攞走8成人工。後來北上發展賺到荷包「漲卜卜」的他曾與好友雷宇揚、林韋辰及程東，拍片大曬炒價足50萬的勞力士名錶；2018年他又透露狂掃大灣區6個單位，160萬一間；更有報道指，吳啟華大方給前妻每月逾20萬生活費，用以栽培愛女，13年間便花了3000萬，而吳熙兒更被培育成「仙氣星二代」，認真犀利！

吳啟華於2014年透露與石洋子已分居三、四年，並宣布表示結束七年婚姻。（微博：@開心的冬妮）

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