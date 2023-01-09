麥明詩元旦全家移民到加拿大同非洲？　網友唔出奇：有能力都會移

「十優港姐」麥明詩（Lousia）早前被爆出與前機師盛勁為（Keith）戀情，兩人蜜遊日本，在機艙和機場被拍下照片。雖然兩人未有正面回應，不過麥明詩去年平安夜在社交網分享到超市買三文魚片段，不久後盛勁為上載煮食片，主菜正正是三文魚，更發文：「平安夜，safetyfirst」，似乎享受了一個低調溫馨的平安夜。

Louisa麥明詩好靚。(麥明詩ig)

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麥明詩即便淡出娛樂圈，依然是觸目焦點。日前有網友於討論區發文，指從維基百科搜尋麥明詩，見到簡介一欄竟寫道「麥明詩已於2023年元旦移民到加拿大溫哥華」，不少網友都不相信，指完全沒有事實根據和報道來源，不過大部分都表示麥明詩移民不出奇，「有腦有錢， 點會留底？」、「正常趁依家拎左外國護照先」、「佢搞startup去邊都得啦，佢個名都好屈」、「有料自然就會移民㗎啦，冇料咪留係香港」、「有能力嘅正常都會移，特別係嗰啲日日將愛國愛黨掛係嘴邊嘅人」、「佢呢啲係真人才喎」；亦有人認為麥明詩不可能拋下男友移民外國。

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另外有人指見到麥明詩4日前照片是在外地影，思疑她早已全家移民；網友反駁道：「ig規定要如實報行蹤？我d fd仲post緊幾個月前去旅行d相」。不久後，麥明詩在維基百科的頁面又被改成「麥明詩已於2023年元旦移民到非洲」，很大機會是遭到有心人惡搞。

麥明詩IG最新近照背景香港。（麥明詩IG）

麥明詩接受《香港01》回應，聽到傳聞後頗為驚訝，澄清仍在香港，暫無移民打算，「係咪搞錯咗人呀？搞錯咗我同麥美恩，我都唔知呀！我近呢幾年都冇去加拿大，呢一刻都未有移民打算。」而TVB藝人麥美恩才是於溫哥華出生及成長，早已擁有加拿大國籍。

這張相惹起網友懷疑。（麥明詩IG）

有人搞錯麥美恩（Mayanne）同麥明詩？（IG：@mayannem）

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