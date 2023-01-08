萬千星輝2022 | 江美儀大熱奪視后：我以為我唔係親生女唔會攞到

江美儀攞視后。（葉志明 攝）

無綫（TVB）電視舉辦《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」出爐，51歲江美儀憑《下流上車族》「雯慧」一角揮低老戲骨鮑起靜、陳煒和當紅花旦陳瀅。今年除了女主外，江美儀還入圍了「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視搭檔」。早已表明「恨攞獎」的她揚言鮑姐對手只有自己，充滿自信，今次她終於一圓視后夢，實在可喜可賀。

苗僑偉首先說：「你一拍林敏驄就攞到獎啦！」江美儀指：「咁我係咪要多謝佢先呀？」苗僑偉笑指：「多謝咗我先，我畀你一啲好失敗經驗，跟住你先多謝佢。」江美儀隨即在台上激動爆喊，並指：「我以為我唔係親生女唔會攞到呢個獎。」苗僑偉表示：「而家好公道㗎啦！高層喺度嘛！」

點擊睇江美儀奪視后：

+ 2

江美儀續冷靜下來多謝高層和《下流上車族》所有成員，又高舉獎項告訴陳煒：「我哋好爭氣呀！」她又感謝《東張西望》送她4張門票給父母，她說：「上次我攞最佳女配角，佢哋冇見證到，我覺得好遺憾，今次佢哋見證我攞最佳女主角，多謝。」江美儀又感謝經理人，「咁多年我又唔係搵到好多錢，又唔扔我走。」

點擊睇江美儀照片：