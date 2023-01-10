雯雯發文鬧爆張致恒「又廢又懶」：完全唔理解你呢種人生存為乜

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）關係撲朔迷離。（IG：@ ugly__mama）

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）離離合合消息，大家已經看得習以為常，由2019年奉子成婚誕下3名兒子，經濟家庭都多次出現問題。12月初雯雯揚言已經到了極限和底線，大呻與Steven因性格問題已走不下去疑想離婚。1月9日雯雯更爆SEED大鬧Steven「又廢又懶」﹗

Steven張致恒老婆區燕雯（雯雯）長期一個湊三個。（IG：@ugly__mama）

雯雯自10月時突然unfollow Steven並隱藏IG所有Steven的相片，一直只分享三個兒子的生活日常，每張照片都猶如單親1打3相當吃力，指二人會做好母親及父親角色。1月9日雯雯突然爆SEED鬧爆Steven：「做人窮唔緊要，但如果做人唔爭氣，樣樣嘢都仲要懶，咁就係廢。」

雯雯之前大動作隱藏所有 有Steven張致恆的照片，12月19日貼細仔新相，見到Steven下半張臉。（IG：@ugly__mama）

雯雯突然在1月9日發IG STORY鬧爆Steven張致恆。（IG：@ugly__mama）

原來因為兒子要去醫院，但Steven卻未能盡父親職責幫忙，令雯雯怨氣大爆發：「你話你攰唔舒服要瞓覺，OKAY，咁我去執嘢，啲仔兩點要去到醫院。只係要求你畀嘢佢哋食，換衫準備好，我返嚟即刻出門，（但你）一點半仲瞓喺張床，你要廢要懶無問題，但既然你要生小朋友，可唔可以尊重吓佢哋，唔好因為你嘅問題去影響佢哋。我真係忍唔到幾耐，完全唔理解你呢種人生存為乜。」

雯在IG STORY鬧爆Steven張致恆「完全唔理解你呢種人生存為乜。」（IG：@ugly__mama）