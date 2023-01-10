無限超越班 | 陳少霞罕提劉德華餐單勁少食物：我覺得真的好可憐

陳少霞最近現身內地演技競演真人騷《無限超越班》，重現「雙兒」造型，為《鹿鼎記》助演，其後又與湯鎮業作客《無限不暢聊》，大談以往拍戲趣事。



陳少霞再扮「雙兒」。（微博@無限超越班官博）

提及吃飯講究的人，湯鎮業即刻說：「劉德華，他吃素。」陳少霞驚歎道：「他簡直是，讓我很深刻的，他吃很少東西的，一直都是這樣。我看到他的餐單，我就怕，我說做明星要吃得那麼的可憐啊，我覺得真的好可憐，因為菜就是好像有點雞胸的白肉，很少，然後好像沒有米飯的，就是一個好像飛機餐的樣子，我覺得好少，因為他都有一個營養師跟他配的，然後私底下還常常去做運動健身，我就看到，要吃得那麼可憐。」

其實陳少霞與劉德華曾有一段不愉快往事，當年陳少霞因出演無綫劇集《笑傲江湖》、《狀王宋世傑》、《鹿鼎記》等頗受歡迎，獲劉德華重金栽培，視其為唯一徒弟，但有指因電視台挖角，陳少霞最終選擇離開劉德華公司，更傳言劉德華因此為她承擔廣告影視的巨額違約金，苦不堪言，致使兩人關係破裂。不過在2016年，陳少霞與劉德華在監製李添勝的退休派對中碰頭，並相擁合照，她表示：「我一直不會說話！謠言止於智者！他一直很疼我！我只是不想說，感謝主」，間接粉碎多年不和傳聞。

陳少霞與劉德華曾傳不和。（微博@陳少霞Cherie）