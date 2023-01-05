無限超越班 | 車保羅揀學員片段被剪　郭曉婷爆料遭打斷：能說嗎

車保羅最近因參加內地浙江衛視與TVB聯合製作的演技競演真人騷《無限超越班》再度獲得關注，為節目擔任飛行嘉賓的他擔任《鹿鼎記》導師，但一開始竟無學員選擇，加上點名演員范世錡被拒，惹網友心疼，一時成為話題。



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近日，有份參與節目的內地演員郭曉婷在微博開Live同網友互動，在問及她有無同車保羅合作時，郭曉婷表示：「其實當時我站了《鹿鼎記》，是紅姐還是說什麼，我私下就在開玩笑說我們應該反串，就不要說男生演什麼，女生演什麼，所以當時《鹿鼎記》的時候我站了個韋小寶，然後我就說男生應該讓他們去演宮鬥的劇，這樣大家看著也比較新鮮嘛，但後來就說還是正常來演吧。」

由於郭曉婷描述的這個畫面並未剪入正片，因此她剛開始「爆料」時，旁邊的工作人員還問了聲「能說嗎？」在得到另一位工作人員肯定答覆後，郭曉婷才同網友講出真相。

今年30歲的郭曉婷是童星出身，在圈中向來敢言，雖然大部分作品都是配角，但演技備受認可，深受網友喜愛。在節目首集面試中，她對演戲的真誠態度也令一班導師非常欣賞，觀眾都很期待她的表演。

郭曉婷被鄧萃雯問：「如果你在片場發現，別的女演員燈光永遠比你好，你會怎麼辦？」她給出了標準答案。（視頻截圖）

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而由節目一開始，觀眾就質疑「劇本痕跡重」，包括沈月自我介紹緊張到喊，惠英紅指薛凱琪「瓷娃娃」，進而與許紹雄起爭執等，且導演吳彤向來風評麻麻，經常被指炒作、抄襲等，因此網友也大感不滿：「吳彤嘛，多正常…除了抄襲就是炒作，不然以他的能力怎麼可能坐上這位置」、「所以又是故意剪接搞事啊，真無語」、「曉婷妹紙過於實在了！劇本真是不要太明顯」等。