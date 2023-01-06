無限超越班 | Michael Douglas曾邀做反派　成龍開500萬美金嚇退

成龍出道多年，塑造了無數經典角色，一直都以正派為主，鮮做奸角。最近，他為內地浙江衛視與TVB聯合製作的演技競演真人騷《無限超越班》擔任召集人，在學員們未正式競演之前，先為大家上了一堂大師課答疑解惑，當中提及他不做反派的原因。



許魏洲問成龍做反派事宜。（視頻截圖）

其實在70年代時，成龍曾出演過反派，第一個是電影《女警察》，後來又在台灣與王羽合作《風雨雙流星》，此後便無再做過這類角色。他解釋道：「後來我就知道，因為太多小孩子看我電影，所以我就知道，我不能做反派。到那個Michael Douglas，就是一個大明星，真的是一個大明星，比Brad Pitt、Tom Cruise那個時候還大，就是那個時代，邀請我拍（反派），我那個時候已經算成名了吧，他邀請我拍，在日本做反派，那個時候我開價五百萬美金，他嚇一跳，Oh my god，我說我從來不做反派，如果要做，我就要開這麼多，他（說）那我們請不起你，能不能做武術指導？其實我自己也想去演一下，因為做一個演員，你要什麼樣（的角色）都要去嘗試，結果是反派是令我不能嘗試的事情。」