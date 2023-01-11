無限超越班 | 梁小冰爆陳小春怕醜錫頭髮　同郭富城拍吻戲險出事

內地演技競演真人騷《無限超越班》每一集重現無綫經典劇集後，幾乎都有一段「回憶殺」，邀請過往劇中的主演現身，憶述拍戲點滴。最近有份參演98年版《鹿鼎記》的劉玉翠（劉喬方）、梁小冰、鄺文珣以及陳少霞於節目重聚，令在場的爾冬陞、佘詩曼等都大感驚喜。



爾冬陞見到一班舊朋友好開心。（視頻截圖）

節目中，梁小冰大談對陳小春初印象：「我還以為他是一個小混混」，隨即大爆對方怕醜：「頭一天跟他拍一場戲，親我嘴的，但是到現場呢他就害羞，我還以為他會親我的臉，但是最後他是親我的頭髮。」梁小冰續指道：「他親完，我一看他，嘩……臉都紅了。」真是令人意外。

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除此之外，在問及梁小冰「拍戲累嗎」時，她透露同郭富城拍攝劇集《風之刀》期間曾發生意外：「我們兩個演小情侶，然後我們在棚裏面，坐在一顆很大的樹上面去拍，我們說對白，然後他要親我的臉，他一親的時候，整個人的重心就落在我的身上，然後整棵樹都斷成兩段了，我整個人就頭往下掉，然後我的下巴就掉在地上，撞到一個黑的（即瘀青），差一點要進醫院了。但是那時候就覺得，再搭一個棚是很貴很貴的，那我的心態就是我要繼續去拍，然後就叫一個化妝老師來，把我這個青一塊黑一塊的下巴，就拿那個粉底去蓋住，然後繼續拍，真的很辛苦很辛苦，但是我也樂在其中，因為我真的很想當一個演員，我很喜歡演戲。」