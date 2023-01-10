有種好男人｜古天祥千萬豪宅公開　做演藝加投資仲有神秘副業

無綫（TVB）劇《有種好男人》早前迎來新角色出場，古天祥（飾高瑞祥）原來是趙希洛（飾莊雅生）的前男友，而且回來力追趙希洛，令她與曹永廉（飾符駿）的婚姻出現危機。

古天祥突然出現。（《有種好男人》截圖）

現年42歲的古天祥是在香港長大的西班牙混血兒，曾從事模特兒工作超過10年，演出過百個廣告。除了擔任Model之外，他亦有涉足電影圈，他曾參演《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）、《單身男女》、《2046》、《賭城風雲》等。古天祥在2019年加入TVB及邵氏兄弟後陸續參演了不少劇集，不過戲份都不多，他曾在接受訪問時自認在演藝界半紅不黑，但他從未想過放棄演藝事業，並指從事這行雖然未能帶給他榮華富貴，但就可以買到樓及車，時間亦相當自由。

Carlos在《刑偵日記》中飾演E.O.D羅Sir。（IG@koocarlos）

古天祥曾在節目中提及，因為家境一般，竟一直「以公司為家」：「因為屋企經濟一直都唔係幾好，我喺澳門讀書返嚟之後就冇自己屋企，成家就住喺爸爸嘅公司。樓下就做貨倉，樓上就係Office，隔離就板間就兩、三間房。放學溫書都要等啲職員走咗，喺所謂『客廳』嗰個位做功課，成家喺嗰度住咗10年，都冇自己屋企。」

小時候的古天祥！（電視截圖）

因此，古天祥一直很希望在港置業，惟樓價太高，於是在2003年與爸爸夾份於澳門置業，在2008年間狂賺三倍後再轉戰到內地樟木頭置業，又再成功將資金翻倍，終於在2010年買入油塘一個物業，升值至800萬，於2021年成功購入大埔嘉豐花園千萬豪宅，並於同年9月正式入伙。

古天祥靠自己努力買下千萬豪宅！（電視截圖）

他曾接受《香港01》訪問時指，澳門物業賣出後，爸爸在內地有事務，所以又在樟木頭買樓，隔幾年後內地樓宇又升了，他就將這10年間所得的，在物業投資賺到的錢在香港買樓。他說：「一部份喺樟木頭買樓，一部份就投資生意，不過衰晒，哈哈。樟木頭嗰度買咗40幾萬，升咗上100萬左右。反而最開心係油塘層樓，我買咗200幾萬，住咗10年賣出去差唔多800萬，中間仲慳咗租金。」總括講，古天祥由2003年入市買樓，以細樓換大樓方式買入賣出，16年內就由90萬錢搵錢變成近一千萬，翻了近10倍，可謂是投資有道！

點撃下圖逐格睇千萬豪宅：

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除了投資和演藝事業之外，古天祥其實都有副業！他是一位電單車愛好者，「玩」車「玩」上癮的他更成功發展副業，成為香港首位電單車金屬雕刻師！古天祥曾透露當初自己見到外國有好多人會雕刻去裝飾架車，但由於香港沒有這類師傅，所以他決定自己鑽研這門手藝。他最初上網睇片自學，但一直用錯方法，直至一次機緣巧合之外，認識到一位峇里的師傅，更親身飛去當地拜師學藝：「我鍾意咗呢樣嘢太多年，我亦都有好大決心去學同去做呢件事，嗰個過程我好有滿足感呀。」學成歸來的古天祥技藝進步了不少，更吸引到不少客人排隊訂製！

Carlos成功發展副業，成為香港首位電單車金屬雕刻師。（微博@古天祥Carlos）

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古天祥在2019年前與任職醫療集團經理的圈外女友周琬瑜結婚，婚後誕下囝囝Ricardo，Carlos不時在社交平台大曬一家人的合照，非常溫馨！