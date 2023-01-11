有種好男人｜陳自瑤狂爆金句被笑心聲　現實拒捉姦：真係拍戲先有

由馬德鐘、李佳芯、吳偉豪及陳自瑤主演的《有種好男人》正在熱播，上集講到莊雅生Anson（趙希洛飾）懷疑丈夫符駿（曹永廉飾）出軌，遂請前度兼符駿助手高瑞祥Nick（古天祥飾）暗中查探，並與閨密楊飛雲（陳自瑤飾）一同捉姦，怎料烏龍一場1。事後Anson找「亂放料」的Nick算帳，未料反遭後者以親密照及短片勒索，而閨密楊飛雲（陳自瑤飾）惟有擅闖民居偷走Nick電腦，惜最終被Nick斷正並鬧上差館。

YOYO狂講金句！

劇中，期間陳自瑤狂爆捉姦金句：「有冇咁餓，晏晝都出嚟偷食」、「捉姦要在床，今日就要佢斷正、打離婚官司都有證據」、「夠膽召妓，唔夠膽出嚟見老婆啊」、「死變態佬死雞蟲，因住有病啊」等等等等，播出後更被網民笑問是否在講心聲。談到角色雖多事幹、有勇無謀，但為人不計較兼有義氣，Yoyo自言真實性格與飛雲不太相似：「我覺得自己都有義氣，但唔似飛雲咁乜都衝衝衝，我會比較深思熟慮，亦冇佢咁多嘢講。」

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笑問可曾陪閨密捉姦？她笑稱沒有：「呢啲真係拍戲先有，就算朋友呻過另一半有外遇，但都唔會咁樣去捉姦，哈哈！」談到拍攝偷電腦一幕，Yoyo透露當時要跨過屋外一條大坑才能爬牆入屋，難度高亦頗考身手，但認為幾好玩。

Yoyo日前賀新年，在社交平台上載多張性感唯美照，引起網上熱話。（葉志明攝）