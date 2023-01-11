黃翠如曬洪永城頒獎禮親密合照　勁曖昧再惹緋聞網友不滿消費人夫

無綫（TVB）藝人洪永城和黃翠如相識多年，曾合作主持《走過浮華大地》、《走過浮華大地 亞洲篇》及電視劇《愛我請留言》，傳足多年緋聞，直至蕭正楠2018年在《萬千星輝頒獎典禮2018》宣布已同黃翠如結婚，洪永城又與健身教練梁諾妍（Inez）結婚誕下可愛囡囡，緋聞才逐漸止息。

黃翠如曬一張同洪永城合照，舊緋聞再度被翻出熱議！（黃翠如FB）

雖然各自搵到真愛，黃翠如和洪永城依然保持好友關係。上周日（8日）TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》，兩人出席之餘更撓手合照，黃翠如發文表示：「看着這張相片，不知為什麼，有一種感覺是開學了，也有一種感覺是畢業了。」並標註「#家人」。不少網友留言讚兩人襯到絕，「你兩個真是好襯」、「夫妻相」、「永遠的最佳CP」、「襯到無話可說」。

兩人多次澄清是普通朋友。（節目截圖）

這則帖文被轉載於至討論區上惹起熱議，見兩人關係親密，有人猜測他們感情曾經非比尋常，「洪（永）城對佢有無嘢就唔知，佢對人就實係有啲嘢，ps:以前睇掌門人見佢呷醋反應」、「反而以前睇過佢地拍旅遊節目，似係洪永城對佢有嘢喎」。

洪永城與黃翠如合作多個旅遊節目。（IG＠guruhung）

然而不少網友都認為黃翠如對身為人夫的洪永城說這番話頗為敏感，「人哋結左婚仲講」、「自己結咗婚提，到洪都結埋婚仲post呢啲相有咩居心，有冇諗過人哋老婆嘅感受」、「打死唔信佢兩個冇嘢啦」、「人地b 都生咗，仲消費」、「成日諗呢啲case會喺大家老嗰陣不顧一切再結婚」。不過也有人力撐黃翠如真人很純很乖，也許並非是大家想象中形象。

其實蕭正楠黃翠如同洪永城一家人關係融洽。（IG@wongtsuiyu）

有網民翻翻出洪永城2021年結婚時黃翠如所寫的祝福文，文中黃翠如稱呼洪永城為「洪大笨」，憶述兩人相識經過，又指黃翠如遭受委屈之時，洪永城第一時間要代為出頭，最後更感謝梁諾妍願意接收洪永城，親密語氣惹來不少揣測。

有人翻出黃翠如對洪永城結婚的祝福文。（黃翠如FB）

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