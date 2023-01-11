49歲湯俊明自爆在內地仍租屋住　大讚中山住得平：啱我因為我好窮

49歲前無綫（TVB）藝人湯俊明2021年離開TVB，並於社交網發文感歎：「4年多前回來TVB，今日正式又再離開了，謝謝這4年用過我的監製，還有謝謝所有合作過的導演、PA、演員和所有幕後的同事，最後，這4年過真的得很開心，謝謝TVB，再見。」湯俊明1993年報讀TVB藝員訓練班入行，與傅明憲、蔡子健、戴耀明等屬同班同學，2013年轉投王維基的港視（HKTV），由於港視未能成功爭取免費電視牌照，湯俊明一度轉行做裝修，2016年才重返TVB拍劇。

湯俊明。（IG@湯俊明）

湯俊明正式離開TVB後，毅然北上發展。他受訪時曾表示TVB約滿後，剛好有內地公司願意簽他，再三考慮後決定專心開拓抖音市場，他說：「呢個社會不斷咁變，你仲係淨係拍戲，諗住我淨識做戲，其他我唔識係唔得㗎喇。」他的北上發展之路不是一帆風順，試過帶貨直播受店鋪拖累而令帶貨分數變低，他歎：「都好慘呀嗰次。」

湯俊明接廣告。（抖音）

不過湯俊明再接再厲，繼續在不同的自媒體出現，最近更接廣告，幫中山坦洲地產公司賣廣告。片中湯俊明大讚中山生活好，「香港節奏太快，中山好適合我，因為中山生活節奏好慢。」他又稱讚中山租金、樓價，以及生活指數都好平，「就好適合我，因為我好窮嘛。」並讚中山距離關口近，「15分鐘就到啦！」

中港兩邊跑的湯俊明表示，近兩年隔離了5次，日子超過100日，幸好近來防疫政策終於放寬。湯俊明又爆仍是租樓住，有興趣在中山買層樓，睇樓時全程勁熱情，聽到買樓只需35萬時更配合表現出驚喜表情，相當敬業。湯俊明又問投資房租可以賺幾多，地產經紀指租出去是1500元人民幣。

湯俊明宣傳中山坦洲樓。（影片截圖）

雖然湯俊明同地產經紀大讚坦洲買樓好，但迴響並不大，有人留言問：「點解介紹人去坦洲嘅？」、「坦洲？」、「拍得好差」、「不認識」、「買公寓作為投資就完全沒有意義......只有住宅樓才有價值！」

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