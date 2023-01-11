ViuTV突然變「老人台」　網友列出「三大收視保證」超匪夷所思

上周收視報告周一（9日）出爐，《萬千星輝頒獎典禮2022》收視飆升創新高，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚的頒獎典禮萬眾矚目，跨平台直播收視最高29.4點（189萬觀眾），與上周同時段相比飆升8.1點，成為上周收視榜首節目；其他節目則收視平穩。

《萬千星輝頒獎典禮2022》收視飆升創新高。（梁碧玲攝）

每次收視報告出爐都廣獲網友討論。日前有人在論壇上發表意見，以收視推測電視台觀眾年齡層，最後更大膽估計：「其實妖（VIU）台電視收視好明顯以長者為主，睇佢收視四大保證就知：鏡（MIRROR）、80年代港產片、老人劇、健康節目」。

有網友於討論區推測觀眾年齡層。（討論區圖片）

這番言論被轉發到Facebook論壇上，網友疑惑問：「有網民話睇MIRROR嘅多數都係長者，而ViuTV其他高收視節目係80年代港產片、『老人劇』、健康節目，所以『妖台』ViuTV電視收視以長者為主。你知唔知有幾多中學生追MIRROR？你係咪人云亦云」。

踏入2022年首日，MIRROR於《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》有不少收獲，以組合姿態奪得「我最喜愛的組合」、「叱咤樂壇組合（銅獎 )」、歌曲《BOSS》奪「專業推介叱咤十大」第二位。(資料圖片）

其他網友紛紛表示：「Viutv 邊有老人劇啊，唔好玩啦」、「我幾時變咗長者啊，點解我唔知嘅」、「琴晚我回家，屋企人睇cctvb，一入屋就聽到葉麗儀喺度唱上海灘，80年代唱到現在」、「Viu對象明顯以長者為主？講出黎自己唔笑果度好嘢」、「由得佢地自High啦。淨係睇廣告已經知邊個係老人家先啱啦。鏡仔代言嘅係國際名牌，化妝品，但大台大部分都係保健食品。」、「擺1000部機喺度就知道觀眾年齡層？有偵測功能？」

點擊睇網友反駁：

實際上公開的收視報告中未有顯示過觀眾年齡層資料，內部資料亦未曾流出過，一切純屬網友推斷。此外，網友提出的所謂ViuTV「四大收視保證」也站不住腳，首先難以定義「老人劇」，故此可從「收視保證」中剔除；餘下三個中，沒有可靠數據證實「鏡粉」年齡層以長輩佔多，其次年輕觀眾也可以收看80年代港產片，只剩下健康節目較為合理。

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