苟芸慧與莊鍶敏出席靚太聚會再證破冰　一度因夾份開點心店傳不和

現年39歲的苟芸慧（苟姑娘）2018年與富三代老公兼賽車手陸漢洋結婚後，逐漸淡出幕前，雖然近年洋屢傳婚變，甚至被指已搬離愛巢，苟芸慧未有出面否認，繼續惹網友揣測！連早前聖誕苟芸慧都未有曬同老公的甜蜜照，反而相約一班闊太好姊妹聚會，一如往常地風騷！

苟芸慧與陸漢洋 (ig@joyfulck)

苟芸慧近日再出席明星靚太聚會，顏值依然處於巔峰，同身邊人比較之下美貌相當突出，站在C位可謂十分合適。莊鍶敏（前名：莊思敏）曬出合照，出席聚會的還有胡杏兒、劉倩婷李丞責夫婦、草蜢成員蔡一智和太太周雪芳、黎諾懿，更有許久沒有露面的黃伊汶。黃伊汶身材高䠷，照片站在最後一排，狀態相當不錯，皮膚白滑Keep得超好！黃伊汶當年憑歌曲《戒男》及《好睇》贏得「性感舞后」之稱，紅極一時，後因想專心發展鐘錶生意而淡出娛樂圈。

苟芸慧同湯鎮業前妻姜坤（右下二）和黃長興舊愛梁寶賢（Bibi）（左下二）出席聚會。（IG/@joyfulck）

曾一度傳出不和的莊鍶敏和苟芸慧亦一齊出席聚會。2015年莊鍶敏與好友夾份開點心店，苟芸慧對外自稱是投資者之一，但莊鍶敏反稱股東店沒有苟芸慧的名字，更指很少在點心店見到苟芸慧，不過之後二人同場出席活動，有講有笑。雖然兩人沒有企埋一齊影相，但今次願意同場出席私人聚會，沒有面阻阻，但似乎真的已經達成大和解。

莊鍶敏曬出合照，同場有苟芸慧、胡杏兒、蔡一智等人。（莊鍶敏小紅書圖片）

苟芸慧老公陸漢洋繼續無影，而苟芸慧亦似乎毫不在意，更與好友楊潮凱頭貼頭合照，似乎玩得相當盡興。莊鍶敏發文表示：「很久沒跟大家聚會了。。。要常聚呀」不少網友都指見到很多熟臉孔，又大讚苟芸慧真係靚到癲。

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