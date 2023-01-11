前TVB高層陳志雲爆珍姐秘密往事　因一件事爆不滿嚴重到遞辭職信

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》「萬千光輝演藝大獎」由助理總經理珍姐（曾勵珍）獲得，她在台上笑住質問曾志偉：「點解要咁呃我。」又續說：「但明明我哋嗰日開會話唔係㗎喎！」珍姐之後哽咽感謝父母多年教導，指「心正則路寬」，並鼓勵同事：「只要我哋齊心，TVB係冇打不贏嘅仗㗎！」

珍姐在無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》奪「萬千光輝演藝大獎」。（資料圖片）

前TVB高層陳志雲日前拍片，稱讚今年TVB頒獎典精彩，他又爆出當年效力TVB期間，珍姐曾「扭計」遞信辭職，他說：「因為（珍姐）同一位同事合作發生咗問題，認為公司應該要撐佢，如果唔係就辭職，辭職信都已經去咗副總經理嘅手㗎啦，點知管理層竟然接受喎！」

陳志雲爆珍姐遞過辭職信。（影片截圖）

及後陳志雲出面調停兩者之間糾紛，他說：「後尾珍姐再同我傾過之後呢，我幫手做調停人，成功攞返呢封辭職信。如果當時真係咁走咗嘅話，今日就冇機會攞到呢個獎㗎啦！」陳志雲讚珍姐效力TVB逾40年，經歷過邵逸夫和方逸華掌權兩個年代，以及多個TVB管理層，實力不容小覷，「仍然可以屹立不倒，步步高升，當然有一定功架，絕對唔係一盞省油嘅燈。」

方逸華為邵逸夫第二任妻子。（資料圖片）

陳志雲又讚TVB對自己人非常照顧，例如楊明捲入官司上訴期間，TVB仍然堅持開戲捧他做王晶監製新劇的男主角；另外2021年疑似流出慾照的吳偉豪今年亦奪下「飛躍進步男藝員」獎，陳志雲笑說：「真係要多謝高層㗎，攞到呢啲獎項真係要憑高層嘅支持㗎。」

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