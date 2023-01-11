無限超越班 | 吳鎮宇評周潔瓊戲被駁　惠英紅護短：演你那個就錯

內地浙江衛視與TVB聯合製作的演技競演真人騷《無限超越班》邀請多位香港好戲之人擔任導師，最新一集中，惠英紅與佘詩曼一起為薛凱琪、周潔瓊指導兼助演《宮心計》，在點評期間，竟與吳鎮宇展開一番唇槍舌戰。



周潔瓊表現好過薛凱琪。（微博@無限超越班官博）

節目中，周潔瓊扮演姚金玲的貼身侍婢「錢飛燕」，在演戲方面尚算新人的她表現平平，作為評審之一的吳鎮宇為她講解道：「因為我們跑慣龍套的人，如果遇到這些小人物的時候，我們會變得更不聰明的，因為她們都聰明，你的裝扮也是沒有那麼驚艷，你就順著，怎麼蠢怎麼來，跟別人不一樣，沒有那麼討喜的感覺的時候，你就往低處。」這時惠英紅表示：「對啊，她的角色比她（指薛凱琪扮演的姚金玲）更壞的。」而吳鎮宇也續指道：「我懂你意思，紅姐，所以一個蠢人，突然間一個翻轉就是她的厲害，我覺得很多往蠢的方面去表達。」不過，惠英紅依然否認指：「不行，今天我調教她的是根據《宮心計》的戲來調教，如果她演了你的那個，她就錯了，所以我不認同。」這個解釋似乎引起吳鎮宇不滿，他坦言自己是表達不同意見，更回應道：「那就模仿原劇本就好了，就貼上去就一模一樣。」惠英紅也馬上在台上道歉：「對不起，反駁了你。」

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對於兩人的爭論，不少網友都認為惠英紅護短，不接受他人意見：「吳老師說得對」、「她沒理解吳鎮宇的意思」、「惠英紅真的好強勢」等。