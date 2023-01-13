傳粉絲內鬨吵架不斷　王俊凱發長文勸導：别吵别鬧都好好的

內地人氣組合 TFBOYS 隊長王俊凱無論在音樂圈還是影視圈成績都非常亮眼，目前其微博擁有逾8千萬粉絲追蹤，相當厲害。不過，近日他就在微博罕有地寫下長文為粉絲作出勸導， 勸導他們不要主動或被動地去攻擊別人，希望粉絲們可以找回快樂的初心。 該則貼文一出即登上熱搜，目前有逾3億的閱讀量，可見他的影響力是多麼的驚人。

王俊凱的人氣非常高的。（王俊凱工作室微博圖片）

罕有在微博寫下長文為粉絲作出勸導的王俊凱，有傳是粉絲內部出現矛盾，令到大家吵架不斷，所以令到偶像王俊凱要出來作出勸導。王俊凱表示：「我也希望我的粉絲都能是快樂的，是正能量的，是在各自生活中都擁有無限精彩與可能的。但我經常看到的卻是摩擦無端升級，事情逐漸失真，最終走向罵戰，無盡曲解、互相造謠和一些離譜到沒邊兒的方向。我知道很多情況下大家都是關心則亂，但大家卻因此經常陷入負面情勢大於正面情緒的情況中去，這是我非常不願意，甚至是討厭看到的氛圍。我真心希望，大家可以友善發言，客觀陳述，不要攻擊他人，别吵别鬧，都好好的。」

王俊凱寫下千字文勸導粉絲。（王俊凱微博圖片）

另外，他希望粉絲可以找回快樂的初心，期待着每次見面都是開開心心的，他表示：「大家不要抱着戾氣生活，不要主動或者被動地去攻擊他人，也不要因為外界因素而做出一些不好的行為，一定要理性看待這些事情，要堅定地做美好的自己。」還揚言自己的願望好簡單，就是希望所有因為他而相遇的朋友，都可以開開心心的。王俊凱語氣深長勸導粉絲，如此真誠待人，不少粉絲都被他的行為打動，直言會將他的說話聽進去。