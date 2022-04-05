王俊凱遭抹黑工作室發聲澄清　「被當公關擋箭牌」似意有所指？

內地人氣男子組合TFBOYS成員易烊千璽，日前被網友爆料指他涉嫌利用明星特權錄取入讀高中，引來其工作室相當不滿發聲明澄清並作出提告，事件引來廣大討論。未料，不久其隊友王俊凱又被爆料指，他在讀大學期間有四門課不合格要重修，其工作室隨即發聲明澄清，並揚言「被當做他人的公關擋箭牌」，因此被外界解讀似乎意有所指，紛紛討論二人兄弟情不再，開始「開撕了」。

TFBOYS在內地人氣相當高。（TFBOYS微博圖片）

經過網上爆出易烊千璽涉嫌中考違規入學一事後，隨後網上又爆出「王俊凱大學掛科四門延畢重修」的話題，有網友上貼多張照片指出他需要重新修讀英文﹑近代史等學科，還上貼疑是他同學弟丁程鑫一起上網課修讀的畫面，引來許多猜測，頓時討論風向就轉移在他身上。

易烊千璽近日被爆涉嫌利用明星特權錄取入讀高中。（易烊千璽工作室微博圖片）

而他的工作室眼見造謠不斷亦立即發出聲明澄清，表明根本就是抹黑：「出道八年多來，王俊凱先生總是頻繁被有意地推進輿論的中心，被抹黑，被造謠，被當做他人的公關擋箭牌，本着公眾人物在享受「粉絲」效應帶來巨大關注的同時也需要承受一定輿論傷害的原則，王俊凱先生及工作室一次又一次地主動選擇讓步、容忍和沉默。」但因為此次連日來的大規模抹黑，讓工作室難以忍襲讓下去，所以目前已委託律師處理，準備通過一切法律手段維護自身的合法權益。

不久後王俊凱被爆讀大學時因為有四門課不合格而要重修。（王俊凱工作室微博圖片）

正正因為聲明一出，其中一句「被當做他人的公關擋箭牌」，引來不少網友猜測，兄弟間開始「開撕了」。而有網友就猜測目前易烊千璽涉嫌中考違規的傳聞淡了許多，整個風向轉移到王俊凱身上，猜想這種操作應是粉絲的行為，為了維護自己的偶像而不惜爆料引戰。而他們過去粉絲之間亦有互相眨低偶像的行為，還不時比較誰的資源較好較紅，近年他們三人亦較少合體出現，不時傳出團隊解散的消息，一舉一動都備受關注。

王俊凱被爆同學弟丁程鑫一起上網課修讀。（微博圖片）