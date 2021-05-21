新生代明星影畢業照被捕捉　王俊凱狀態佳關曉彤被批臉容浮腫

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-21 09:00

去年因為疫情關係有許多學生未能前往學校舉行畢業禮同拍畢業照，其中受影響的就有內地女星關曉彤﹑周也。然而今日她們就被發現重回學校「北京電影學院」補拍畢業照，在同學的零濾鏡鏡頭下關曉彤的長相狀態不是太好，被網友批評臉容浮腫完全沒有星味，反而周也的狀態甚好獲得不少讚賞。

關曉彤﹑同也回母校補拍畢業照 .（關曉彤工作室微博圖片﹑周也微博圖片）

從網上曝光的照片而看，穿上畢業袍的關曉彤被捕捉到同長輩在閒聊，在沒有使用濾鏡的情況下她似乎顯得好普通，五官沒有那麼精緻被網友批評臉容浮腫且眼袋深完全零星味。反而周也的狀態比較好，被捕捉到玩自拍的她側臉照非常美，而且皮膚白皙還展現燦爛笑容，絕對在一班同學中最耀眼奪目，而她事後在自己微博上貼多張畢業照道：「不想長大，永遠愛你們。」不少網友都激讚她氣質出眾。

關曉彤被批狀態不佳，而周也的側面照好靚。（微博圖片）

另外，在今年畢業的王俊凱亦被捕捉到拍畢業照，穿上畢業袍梳著中分頭的他狀態不俗。在零濾鏡下其膚色顯得均勻，無論擺甚麼Pose拍照都好，他都一直保持燦爛笑容，整體感覺散發濃濃的青春活力，星味依舊十足。

王俊凱今年畢業。（微博圖片）