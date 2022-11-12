金雞獎2022｜Angelababy Janice Man紅地氈火拼　仙氣魅惑反差大

第35屆金雞百花電影節閉幕式頒獎禮於今晚（12日）舉行，一眾女星包括Angelababy（楊穎）、Janice Man（文詠珊）、倪妮、關曉彤、楊千嬅、林允等都盛裝打扮，紛紛在微博曬出各自紅地氈造型，讓網友們率先一飽眼福，開啟這場「沒有硝煙的戰爭」。



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作為影壇一大盛事，大量明星到場助陣之外，今晚的紅地氈造型水準也不錯，多位女星更是選擇了同品牌服飾，演繹各自特色。Angelababy 以一襲Elie Saab 2021秋冬高定系列立體花卉Tube Dress亮相，薄紗勾勒出曼妙身姿，被花簇包圍，沁人心脾。

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憑藉電影《漫長的告白》提名影后的倪妮與好姊妹Angelababy一樣，同樣選擇了Elie Saab 2021秋冬高定系列，她身穿青綠色刺繡鏤空吊帶裙，大騷玉背，花葉花瓣設計春意盎然，充滿生機，頗有與Baby禮服相呼應的奇妙感。

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比起前兩位的清新仙氣形象，Janice Man以煙熏妝上陣，一條Valentino 2023早春系列Deep V鎏光綠色珠片裙耀眼奪目，配上濕髮造型宛如一條剛剛出水的美人魚，魅惑復古。

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同樣選擇Valentino 2023早春系列的還有關曉彤，Crop Top白色襯衫搭配垂墜褐色拖地長裙，簡約時尚，又不失俏皮，完勝上星期在飛天獎紅地氈的造型，今次終於沒有失手。

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鮮有以長捲髮示人的新版「杉菜」沈月身穿國產品牌SUSU COUTURE白色Tube Dress，層層白紗堆積仙氣浪漫，依舊甜美可愛。

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被封為「紅地氈定海神針」的鍾楚曦在工作室分享了「黑白雙姝」兩套造型，Louis Vuitton黑色V領長裙與一襲白色珠繡吊帶裙，搭配捲髮紅唇妝容，明艷又嫵媚，復古感十足。

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總的來說，今次的紅地氈造型大部分女星都不錯，各有特色，場面星光熠熠。

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