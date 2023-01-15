陳啟泰因《百萬富翁》榮升亞視「一哥」　被高層揀中：因我夠木獨

58歲陳啟泰（Ken）近日接受DJ李志剛的港台節目《好心情經理人》訪問，談到自己入行多年的經歷及現況。

陳啟泰。（資料圖片）

陳啟泰出生於小康之家，家中有4兄弟，自己是最小，他形容自己是「金菠蘿」，「我出世之後老竇事業蒸蒸日上，都好腳頭。」陳啟泰15歲到加拿大讀書，大學後回流香港。

陳啟泰曾不滿葉璇利用他炒作新聞，拒絕與葉璇再合作。（劇照）

1988年陳啟泰參加香港電台《聽歌學英文》歌唱大賽贏得亞軍入行，先做PA，後來加入TVB，當年他主持《香港早晨》訪問了不少猛人，「《虎膽龍威》導演、《加菲貓》創作者......佢哋視《香港早晨》為一個頗有文化嘅節目。」

陳啟泰於1990年加盟無綫，第一個主持的節目就是《香港早晨》，這個節目於1993年開始改由新聞部製作，故他成為「末代」主持。「當時監製黃孝廉，同埋藝員科嘅人都覺得我戴眼鏡會斯文啲、好睇啲。」結果從此確立往後30年的幕前形象。（YouTube截圖）

及後陳啟泰轉型拍劇，多演男朋友角色，並自稱是「御用男朋友」，他說：「曝光係幾高，以前同自己講成日著西裝，去廁所都係著西裝，定型得太緊要啦！」1998年他過檔亞視，他解釋是因等到悶：「等咗8年等上位，一直等到悶，個人又心急。嗰時簽咗出面嘅經理人，用《我和殭屍有個約會》個劇本去簽，一簽就10幾年。」

陳啟泰參演《我和殭屍有個約會》受到注目，主持《百萬富翁》也是人生另一顛峰，「《百萬富翁》之後，有人叫我ATV一哥！我諗高層揀我係因為我夠木獨，好多人話我係木頭人，其實自己有時都會玩Gag幽默啲。」

《百萬富翁》成為陳啟泰的代表作。（YouTube影片截圖）

去年陳啟泰接了3套港產片，自言人生順風順水，「雖然唔係大紅大紫，但一路都有嘢做，搵到食，又買到樓。而家生活幾舒服，呢幾年都冇得返內地工作，好彩香港都有戲拍。」

亞視年代，陳啟泰不是沒有除下眼鏡演劇，三輯《我和殭屍有個約會》，三個角色（山本一夫、司徒奮仁、原顏不破）都要他沒眼鏡遮擋下錄影，此圖造型見於2004年首播的第三輯《永恆國度》，旁邊為張文慈（完顏無淚）和萬綺雯（馬小玲）。（東星娛樂）

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