52歲港姐季軍梁佩瑚飛日本探繼子 考入大阪醫療大學光宗耀祖
撰文：邱愛霖
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現年52歲的1989年港姐季軍梁佩瑚入TVB後曾備受力捧，因心直口快自覺不適合在圈中發展，淡出幕前到香港大學專業進修學院專攻法律，先後獲得法律研究文憑、法律系法學專業證書和倫敦大學法律系學士學位。她又修讀珠寶設計課程，又創作70多本小說，絕對擔得起才女之名。
感情方面，梁佩瑚愛情路都曾經坎坷。她透露曾三度悔婚，除了騙錢外，更在不知情情況下介入別人婚姻，遭對方老婆大罵「小三」及遭受網絡欺凌。自覺未能遇上好男人的梁佩瑚單身多年，終於在朋友介紹下認識現任蒙古富商老公郭雲飛。梁佩瑚指起初郭雲飛因其太濃妝而一口拒絕她，後來在深圳打哥爾夫球再結緣。2016年兩人在三亞舉行了盛大婚禮，婚後沒有生B，梁佩瑚將繼子視如己出，去年梁佩瑚更孖老公甜蜜慶祝結婚六周年，大曬恩愛，令人羨慕！
日前防疫政策放寬，梁佩瑚即刻同老公飛往日本探望繼子。原來梁佩瑚繼子考入了日本大阪的森之宮醫療大學，未來向醫護之路進發，非常叻仔！三人在大學門前合照，梁佩瑚同老公看上去都十分驕傲。一眾內地網友都撇開成見，稱讚兒子考入醫學院光宗耀祖，更有內蒙人指梁佩瑚繼子是內蒙人驕傲，「雖然大學是日本的，但是水平在這呢！希望學成歸來！」、「真不錯，日本學醫」、「青出於藍更勝於藍！是咱內蒙的驕傲！」
梁佩瑚兒子打扮亦甚有日系風，一身長外套和長項鏈，黑框眼鏡配以一頭凌亂短髮，不少人都讚他似足日本明星靚仔；而郭雲飛就頗顯老態，瘦削不少。除了探望兒子外，來到日本當然不少得同老公周圍掃貨及享受美食，由老公幫手攞多袋戰利品滿載而歸，實在幸福！
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