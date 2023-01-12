52歲港姐季軍梁佩瑚飛日本探繼子　考入大阪醫療大學光宗耀祖

現年52歲的1989年港姐季軍梁佩瑚入TVB後曾備受力捧，因心直口快自覺不適合在圈中發展，淡出幕前到香港大學專業進修學院專攻法律，先後獲得法律研究文憑、法律系法學專業證書和倫敦大學法律系學士學位。她又修讀珠寶設計課程，又創作70多本小說，絕對擔得起才女之名。

前港姐梁佩瑚因打高爾夫球的嗜好於深圳認識了蒙古地產商人郭雲飛，二人拍了拖八個月後於翌年4月結婚，並在海南島三亞舉行婚禮。（網上圖片）

感情方面，梁佩瑚愛情路都曾經坎坷。她透露曾三度悔婚，除了騙錢外，更在不知情情況下介入別人婚姻，遭對方老婆大罵「小三」及遭受網絡欺凌。自覺未能遇上好男人的梁佩瑚單身多年，終於在朋友介紹下認識現任蒙古富商老公郭雲飛。梁佩瑚指起初郭雲飛因其太濃妝而一口拒絕她，後來在深圳打哥爾夫球再結緣。2016年兩人在三亞舉行了盛大婚禮，婚後沒有生B，梁佩瑚將繼子視如己出，去年梁佩瑚更孖老公甜蜜慶祝結婚六周年，大曬恩愛，令人羨慕！

梁佩瑚保養得宜。（梁佩瑚抖音）

日前防疫政策放寬，梁佩瑚即刻同老公飛往日本探望繼子。原來梁佩瑚繼子考入了日本大阪的森之宮醫療大學，未來向醫護之路進發，非常叻仔！三人在大學門前合照，梁佩瑚同老公看上去都十分驕傲。一眾內地網友都撇開成見，稱讚兒子考入醫學院光宗耀祖，更有內蒙人指梁佩瑚繼子是內蒙人驕傲，「雖然大學是日本的，但是水平在這呢！希望學成歸來！」、「真不錯，日本學醫」、「青出於藍更勝於藍！是咱內蒙的驕傲！」

梁佩瑚繼子考入日本森之宮醫療大學。（梁佩瑚抖音）

梁佩瑚兒子打扮亦甚有日系風，一身長外套和長項鏈，黑框眼鏡配以一頭凌亂短髮，不少人都讚他似足日本明星靚仔；而郭雲飛就頗顯老態，瘦削不少。除了探望兒子外，來到日本當然不少得同老公周圍掃貨及享受美食，由老公幫手攞多袋戰利品滿載而歸，實在幸福！

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