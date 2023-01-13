MC張天賦忽變李克勤接班人　網友比較兩位歌手：同樣得唱功冇感情

MC（張天賦）1月開一連三場紅館騷，處男騷惹起搶飛潮，更有人為攞到MC飛被呃足24萬元！除了炒飛潮外，不少網友都討論起MC唱功，日前有人於討論區發文，將李克勤同MC相提並論惹起熱議。

張天賦（MC）憑《小心地滑》奪叱咤十大第二位。（陳順禎攝）

李克勤1985年參加《第二屆全港十九區業餘歌唱比賽》出道至今37年，代表作有《紅日》、《月半小夜曲》、《大會堂演奏廳》、《情非首爾》等，獲讚為「行走的CD機」。

而MC同樣出身於選秀比賽《全民造星II》，2021年憑《Good Time》出道，不足兩年便已爆紅，《反對無效》為首支冠軍歌，之後推出的《記憶棉》為三台冠軍歌，而去年推出的《老派約會之必要》更榮升四台冠軍歌，MC在MIRROR強勁氣勢之下仍突圍而出，今年更奪下《叱咤樂壇男歌手》銅獎，實力魅力俱備。

李克勤曾是樂壇頒獎禮常客。（影片截圖）

近日有討論區網友發文：「李克勤：MC張天賦係我接班人」，並指兩位歌手同樣「得唱功但冇感情」。翻查報道，李克勤從來未親口說過這句話，不過網友意見依然惹起激烈討論。有人認為李克勤唱功保持到高水準，惟歌路和唱腔多年來沒有太大驚喜，「唱咁多年都好窄路，唱X到《小心地滑》果D X叫歌咩」、「MC好明顯 潛力 唱功 都>>克勤，克勤唱咗咁多年剩係得慢、同一個tone」、「人哋（MC）潛能明明係張學友陳奕迅」。

李克勤得獎時，以奇連伊士活比喻自己。 (黃國立攝)

不過有人則力撐李克勤，指MC未夠班，「MC唱唔唱到紅日」，不過有人反駁：「紅日有幾X難唱？」又有人指：「李克勤唱功比得上張學友喎，係冇感染王咁有感情」、「MC音準差好遠喎」、「點接啊？MC有排都未上到去佢個level啦」。此外，有人講公道地說：「其實又好難將佢哋兩個直接對比嘅，但可以講嘅係，佢地兩個唱歌嘅基本功都係十分紮實囉（對比其他歌手）同埋唱live都係好穩定。」

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