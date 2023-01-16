著名足球評述丁偉傑拒入籍新加坡　曾被爆鬧歧視稱為「HongKie」

著名足球評述員丁偉傑（Stephen）出身無綫電視（TVB）體育組，任職助導負責體育節目製作。及後他任職體育記者，又加入有線電視任職業體育評述員，1995年丁偉傑加入總部位於新加坡的ESPN STAR Sports任足球評述達8年，之後回歸香港有線電視，先後為亞視、Now TV各大型國際足球賽事評述；近年丁偉傑專注廣州發展，2015年加入樂視體育工作。

丁偉傑。（丁偉傑微博圖片）

丁偉傑近日接受博主王若龍（Terence）訪問，大談在新加坡的生活。在TVB任職了兩年的丁偉傑當時已做到主管位置，他憶述有日收到有線電話，對方表示：「我哋搵緊一批新嘅評述員，從未曝光過嘅。」他試鏡後獲導演即場錄用，之後過檔為有線及ESPN任足球評述。

丁偉傑曾在Now TV任足球評述。（影片截圖）

直至ESPN的一位多語言服務部主管找到他，丁偉傑稱那天改變了一生，他說：「嗰個人地位好高高在上㗎啦，佢抽住兩大袋SOGO購物袋，一袋係錄影帶VCR、一袋係我嘅文章作品，佢話已經研究晒呢兩袋嘢，我帶畀你睇嘅原因係，你要信我，我要信你，唔使多講㗎啦，你過得嚟，三日後新加坡見，你係我哋好想要嘅人，如果呢三日你唔嚟，我保證唔到，美國人做嘢就係咁。」

丁偉傑在廣州發展。（丁偉傑微博圖片）

丁偉傑指回家後立刻詢問爺爺意見，及召開家庭會議，「爺爺問大家同唔同意偉傑去新加坡闖一闖，唔使兩秒，大家即刻同意，話點解唔去呀？」三日後方偉傑立刻起程去新加坡。

丁偉傑指當年新加坡人會稱呼香港人為「HongKie」（香港仔），「我去打波，有個後生仔話『你呢啲HongKie，工又搶我哋、人工又高、住又住得好，女又搶埋我哋。』」他表示當年新加坡女生擇偶首選為西方男人、其次便是香港男人。

丁偉傑分享在新加坡受到歧視。（影片截圖）

丁偉傑自爆，在新加坡入職一個星期後便收到當地移民局入籍邀請，他說：「一路開工，一路搞入職，一個禮拜後，人事部畀咗封好厚嘅信我，邀請我入籍，我哋人事部直接講，『你畀晒啲資料我哋幫你填，你Say Yes、宣誓，你就係新加坡人。』坦白講，係佢哀求我嘅，（因為）第一，王老五；第二，學歷或工作能力高；仲係外援。」

丁偉傑唔做新加坡人。（影片截圖）

丁偉傑指，當時新加坡外勞地位高，尤其任職ESPN這種大公司，他說：「我哋落Club，女仔問我喺邊度做嘢㗎，我話ESPN，坦白講，會圍住你嘅。」由於20多歲的丁偉傑對歧視心生反感，故他在新加坡工作了8年都沒有留戀，拒絕入籍，也無意找一位新加坡女朋友發展。

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