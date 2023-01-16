王嘉爾為國發聲怒罵外媒　歐陽震華轉貼文：值得為你鼓掌

韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）日前在英國倫敦舉行《MAGIC MAN 世界巡迴演唱會》，過程中他有一段激動發言，怒罵外國媒體關於對中國的不實報導，頓時將現場氣氛推向高潮。而歐陽震華（Bobby ）亦對Jackson為國發聲的舉動大表讚揚，在個人微博轉發貼文並留言：「值得為你鼓掌。」獲得廣大內地網友激讚，直言非常欣賞Bobby 的舉動。

王嘉爾倫敦開騷為國家發聲掀高潮：那些垃圾媒體都是在扯談

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歐陽震華在微博讚賞王嘉爾。（歐陽震華微博圖片）

在日前演唱會中，Jackson非常激動地指罵外國媒體：「聽着，給我聽着，那些垃圾媒體都是在扯談，這和中國不一樣。媒體，該死的媒體，你只要去中國旅行一次，你就知道這裡是多麼令人著迷的地方，我保證。我不知道你們想玩甚麼遊戲，我XX的不知道，我只是一個藝術家，我是一個藝人，我是一個市民，我是一個人，我不知道那些甚麼玩意，我才不在乎呢。」為國發聲令現場觀眾歡呼聲不斷。

王嘉爾為國發聲。（影片截圖）

Jackson為國發聲的片段隨即在網絡上掀起熱話，大家對他的行為讚不絕口。而熱衷玩微博的Bobby亦對Jackson的行為激讚，在微博轉發貼文並留言：「值得為你鼓掌。」貼上鼓掌﹑舉大拇指的貼圖，以表讚揚。而廣大內地網友亦非常欣賞Bobby的舉動，紛紛在微博留言：「有眼光」﹑「真的很棒」等，在微博引來逾15萬的閱讀量。

歐陽震華轉發貼文。（微博圖片）