王嘉爾倫敦開騷為國家發聲掀高潮：那些垃圾媒體都是在扯談

韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）最近為個唱《MAGIC MAN 世界巡迴演唱會》忙個不停，最新一站就來到英國倫敦，吸引不少觀眾捧場，演唱會氣氛相當之好。而在過程中Jackson有一段熱血發言，指罵外國媒體關於對中國的不實報導，將現場氣氛推向高潮，此舉獲得廣大內地網友支持，力證他是「根正苗紅」的正能量藝人。

王嘉爾近日在英國倫敦開演唱會。（王嘉爾工作室微博圖片）

在倫敦站演唱會中，Jackson身穿透視裝上陣，展現其精壯好身材，再加上充滿科技感的妝容，整體裝扮非常冷酷。除了性感的裝扮掀起高潮之外，在過程中其一段發言更是推向全場高潮，令現場觀眾呼聲不斷。Jackson非常激動地指罵外國媒體表示：「聽着，給我聽着，那些垃圾媒體都是在扯談，這和中國不一樣。媒體，該死的媒體，你只要去中國旅行一次，你就知道這裡是多麼令人著迷的地方，我保證。我不知道你們想玩甚麼遊戲，我XX的不知道，我只是一個藝術家，我是一個藝人，我是一個市民，我是一個人，我不知道那些甚麼玩意，我才不在乎呢。」似乎對外國媒體對中國的不實報導感到憤怒。

Jackson愛國行動再一次感動內地網友，事實上他已經不是第一次用行動表示自己的愛國態度。在2019年一場演唱會中，Jackson就披着由粉絲贈送的中國五星紅旗，在台上興奮跳躍，令現場觀眾歡呼聲不斷。

王嘉爾怒罵外國媒體。（影片截圖）

王嘉爾披國旗上身。（微博圖片）

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另外，在日前Jackson接受TVB訪問時，對於可能因某些爭議而流失部分香港粉絲，對此他自己的看法是：「我都冇話唔係話得唔得失嘅問題，我覺得是原則嘅問題第一。第二係我自己，譬如我分享咗自己嘅個人觀點，咁就係我信嘅嘢。再加多一層就係，我係一個藝人，對吧！我又唔係去搞其他事，咁我嘅責任唱歌，讓你會心微笑，娛樂到你，其實我冇咩資格去判斷任何嘢，咁我就係分享自己觀點，就這樣。」

王嘉爾回應因爭議失去粉絲問題。（影片截圖）