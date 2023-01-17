有種好男人｜黎學勤出鏡好搶眼　入行13年大家都只係記得Trivago

《有種好男人》早前出現了一個陌生面孔，與陳自瑤有不少對手戲，飾演日本人田中直男，原來他是黎學勤（Jeffery）。

現年34歲的黎學勤憑全球酒店預訂服務搜尋網站Trivago的電視廣告而備受注目，有「Mr.Trivago」之稱，可惜紅廣告不紅人，Jeffery入行13年一直星途平平，只是偶爾客串劇集及不時在ViuTV露面，他曾登上ViuTV綜藝節目《七救星》就事業運求助，獲七仙羽師傅改名為李嘉誠，七師傅更大手筆自掏腰包花$3,600元買了12張18k金箔為他提運，最後卻批Jeffery並不適合做藝人、建議他轉行賣菜做「師奶殺手」，令他大感失望。

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2021年7月他簽約邵氏兄弟，成為王浩信、黃宗澤、袁偉豪等藝人師弟，拍了三套無綫（TVB）劇集，分別是《美麗戰場》、《有種好男人》和未播放的《羅密歐與祝英台》，也有拍邵氏劇《廉政狙擊·黑幕》，可惜人氣暫時未有顯著提升，如果大家還記得他，印象依然是Trivago的電視廣告。

印象依然是Trivago的電視廣告。（廣告截圖）

Jeffery口音雖然聽落鬼鬼地，不過他是地道香港人，出生自香港，在香港專業教育學院遊戲及動畫高級文憑課程畢業，然後再攻讀公開大學網絡保安課程。不過在未有畢業的情況下便投身電腦保安兼模特兒工作，亦從而展開他的娛樂圈生涯。其實在2010年他已經投身模特兒界，拍過不少廣告，試過去港台拍劇，MV主角都做過。雖然係咁，但入行8年都是全靠Trivago廣告帶起，令他終於可以主持一個節目，就是ViuTV的《一路向西伯利亞》。