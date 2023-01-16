MC張天賦開演唱會　前緋聞女友陳濬樺隔空打氣：MC加油呀！

現年22歲被封為「港大楊恭如」之稱的陳濬樺（Santis）去年為張天賦(MC)擔任歌曲《反對無效》 MV女主角，之後被爆與MC暗撻逛超市。而當時有傳她與YouTuber「熊仔 頭」經已秘婚，所以被背負「背夫偷食」罪名。其後Santi被「熊仔頭」解約，並且澄清自己從未結婚，與MC只是工作及普通 朋友關係。



Santis透露同MC已沒有聯絡。（葉志明攝）

事隔一年，早前「熊仔頭」突然在YouTube宣布自己因患 上抑鬱症，在心理及生理都出現毛病，並重提前女友 Santis與MC張天賦的「超級市場事件」，強調自己冇俾人戴綠帽，及向二人道歉。

Santis透露同MC已沒有聯絡。（葉志明攝）

今日（16/1）Santis現身尖沙咀出席商場活動，接受《香港01》訪問時表示：「其實佢出嚟澄清咗，當然我係有一種如釋重負嘅感覺，如果唔係佢咁講，我都唔會再去特別去帶起任何嘢，相反我特別要多謝一直相信我嘅人。（事件纏繞成年，終對你有個交代，會否覺得太遲？）始終遲到總好過冇到嘅，而家心情始終都會舒服啲。喺呢段唔開心嘅時間，我係喊過無數次，雖然聽都好多負面聲音，但我學得點樣去面對，係令我成長咗好多。」

Santis今日現身尖沙咀出席商場活動。（葉志明攝）

被問到會否去MC的演唱會？Santis表示：「我暫時未打算去佢嘅演唱會，因為我手頭上都有啲工作要做，但都希望佢good show啦。同埋佢啲飛咁搶手。（叫佢畀飛你嘛，你同佢咁熟！）我哋都冇聯絡，加上我都冇時間去睇。（你唔去撐場佢冇能量喎！）哈哈！MC加油呀，我支持你。」

Santis今日現身尖沙咀出席商場活動。（葉志明攝）