全民造星IV | Ash鍾卓穎暗撻MC張天賦？網民曬圖疑似一齊過平安夜

在ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》分組賽第一回合就出局的23歲參賽者Ash（鍾卓穎），今日（3日）清晨發文承認已離婚，她與前夫都分別出文強調兩人是和平分開。不過仍有網民指控Ash並非如外界想象般清純，指她曾欺凌別人及收兵，但Ash前夫卻極力護航，指Ash善良又可愛，希望大家不要再被網絡帶風向抹黑Ash。

Ash鍾卓穎。

而近日有人指，Ash暗撻近日奪下叱咤生力軍金獎的歌手MC張天賦。Ash曾為MC新歌《時候不早》作MV女主角。有網友在Ash前夫最新帖文下留言，稱「難怪平安夜那晚在黃埔超市見到Ash同MC一齊買東西......」Ash前夫則回應指：「不是啊平安夜他跟我一起過啊。你是看到幽靈嗎」該為網友則反問：「當晚8時左右，你確定你跟Ash在一起？」而Ash前夫則立即轉移話題，表示：「好啦不要再說這些了，要開開心心的過每一天」。但隨後又回應指當日是慶功宴，所以Ash才會與MC聚首，更指自己記錯日期。但與Ash前夫對話的該名網友言之鑿鑿地表示，當日更見到MC非常貼心地幫Ash推購物車。

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不久後有網友在討論區貼出疑似是Ash及MC在黃埔超市購物的照片，但由於照片是從遠處拍攝，兩人亦戴上口罩，男方又戴上鴨舌帽，未能清楚看見二人樣貌。

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Ash美照：