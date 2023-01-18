佘詩曼10年前北上拍劇做白工　一個原因被胡軍嫌棄：浪費妳的演技

佘詩曼在《延禧攻略》中飾演嫻妃在中國爆紅，她和胡軍合作《忽必烈傳奇》，講述元朝創建者忽必烈，如何在王位鬥爭中忍氣吞聲，擊敗了眾多叔伯兄弟，成為蒙古大汗開啟太平盛世的故事。之前佘詩曼在大陸拍攝戲劇，都講國語對白，卻在一個月後發現自己「做白工」，大呼：「真令人洩氣！」



胡軍飾演忽必烈，佘詩曼飾演與他相濡以沫、相伴終生的皇后察必。察必不僅是忽必烈唯一鍾愛的皇后，而且還是他成就霸業的賢內助。佘詩曼在拍攝時堅持用國語表演，坦言當時自己付出了100倍的努力，卻始終表現不佳。

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因為佘詩曼對自己的要求很嚴謹，每次演出都希望呈現最佳狀態，卻在一個月後，被胡軍說：「妳不如講回廣東話，不要浪費妳的演技，妳花太多時間在思考對白了，我多少聽得懂廣東話」，讓佘詩曼哭笑不得，反問胡軍：「你幹嘛不早講？」胡軍大笑回應：「看妳那麼努力，所以不想打擊妳。」經過胡軍的提點，佘詩曼用回廣東話講對白，只有最後一句改成國語，希望能幫忙對手接戲。

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胡軍和佘詩曼在《忽必烈傳奇》中是首次合作並飾演夫妻，經過這次合作，胡軍表示：「阿佘為人豪爽，演戲也很努力，我們雖然是第一次合作，但彼此默契十足，在草原上經常一起吃肉喝酒，成了很好的朋友」。而佘詩曼稱讚胡軍沒有架子，常與她聊天，在演技及做人道理上，獲益良多。

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