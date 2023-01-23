內地版「豬肉威」被指似王嘉爾　20歲出頭擁185CM韓味十足

去年因為在荃灣楊屋道街市賣豬肉而爆紅的「豬肉威」劉宋威，因為戴上口罩的模樣相當帥氣，更被激讚酷似MIRROR成員AK，所以令他有「荃灣豬肉檔AK」之稱。在未脫下口罩之前，他確實令好多人有遐想，不過真面目爆光後令不少網友失望，再加上爆出醜聞形象盡毀，令他星途只是曇花一現，57日的明星夢就宣告結束。

近日，內地惠州市方面有一位年輕人步劉宋威的後塵，因為賣豬肉而意外走紅。不過，他一直以來都是以真面目示人，外型高挑韓味十足，而且擁有一顆孝順的心，令他成為話題人物。

劉宋威的明星夢57日宣告結束。 （網上圖片﹑影片截圖）

據內地媒體報導指，該名年輕人二十歲出頭，身高185CM，在街市檔口賣豬肉。眼見他五官端正，皮膚不俗，身穿黑色系服裝梳着七分旁分頭，頸上戴着的銀鏈相當顯眼，整體打扮傾向韓風。而在處理豬肉時，手法嫻熟﹑刀法遊刃有餘，的確在街市中相當突出，難怪突然走紅引來話題。

內地惠州市一位年輕人賣豬肉意外走紅。（微博影片截圖）

成為話題人物的他隨即接受內地媒體訪問，原來他在街市賣豬肉全因家庭因素，他表示：「媽媽身體並不是那麼好，幫着幫着，沒想到幫到四﹑五年了，這行確實有這行的辛苦。行行出狀元吧！走紅這件事情我覺得挺突然的，很普通的一個職業，希望能鼓舞到想回鄉創業，可是又怕別樣的眼光的一些年輕人。」正面看待這份職業讓不少網友激讚，大家留言表示：「勞動最光榮」﹑「帥」等，甚至認為他某些角度神似男星王嘉爾。

有網友留言他同王嘉爾神似。（王嘉爾工作室微博圖片﹑微博影片截圖）